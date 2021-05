De tot s’aprèn, i si la pandèmia ens ha ensenyat alguna cosa, és la importància de cuidar-nos. El confinament domiciliari, sobretot, va fer valorar les nostres llars i com adaptar l’espai a la comoditat que necessitem per viure. A Bigmat Suministros Ampuriabrava, ho saben bé. Aquesta empresa familiar amb 35 anys d’experiència en el sector de la distribució de materials per a la construcció, treballen de valent perquè els seus clients tinguin les millors solucions per als seus habitatges. A més d’oferir tot el que es necessita per a la construcció, també disposen de materials i productes per a la restauració i decoració d’habitatges, negocis i tota classe d’espais.

En els darrers anys, han anat ampliant el seu producte i especialitzant-se fins a arribar a disposar de més de 15.000 referències en estoc. En concret, en gres i rajola, tenen 120 models diferents en estoc de les primeres marques. Tal com destaquen els seus botiguers, es tracta d’un ampli ventall de varietats, des de productes bàsics a un preu molt econòmic fins a productes de gamma més alta a preus competitius. A més compten amb un ampli servei logístic amb més de set vehicles per tal de poder arribar on altres no arriben. Cal destacar el servei de camió grua com el seu punt fort. En definitiva, ofereixen un producte que en relació qualitat-preu és molt més rendible que el que se sol oferir a altres exposicions del sector.

Tot i que fa vint anys que formen part del grup BigMat, primer grup de compres a escala nacional, i sis del grup de ferreteries Cadena 88, sempre han mantingut el tracte familiar i proper que els ha caracteritzat i els ha fet créixer tant. Amb dos magatzems amb un espai de venda de més de 17.000 metres quadrats, ubicats a Empuriabrava (Castelló d’Empúries) i Banyoles, s’han constituït com una empresa sòlida i referent.

Sempre treballant amb els millors productes i qualitat, des de fa un any, a Bigmat Suministros Ampuriabrava, han adquirit el treball exclusiu a l’Alt Empordà de la marca alemanya de cuines Nobilia. Amb una fabricació de 6.000 unitats setmanals, és el líder mundial en producció, i ofereixen alta qualitat i garantia a preus competitius.

A Bigmat Suministros Ampuriabrava, fa dos anys que disposen d’una botiga en línia especialitzada en productes de ferreteria. Amb la pandèmia, ha sigut una bona opció per continuar servint els clients a distància. A la pàgina web, es pot trobar un ampli catàleg molt divers de productes, serveis i un espai outlet. Un servei que l’any 2020 els va funcionar molt bé, gràcies a la facilitat d’accessibilitat per comprar i disposar de tot el necessari per fer les reformes i restauracions que es volguessin fer.