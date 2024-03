Sostenibilitat en temps de tempesta

Fa anys que és una de les principals preocupacions de les empreses, però mai abans s’havia parlat de forma tan pragmàtica sobre sostenibilitat. I això que amb els tambors de crisi sonant tan fort l’any passat, hauria sigut fàcil eludir el mandat. Així, no és estrany que la lluita contra la crisi climàtica sigui present en els discursos de gairebé totes les empreses guardonades.

Miquel Martí Escorsell, president de Moventia, sosté el premi Empresa Familiar, flanquejat per Jordi Romañach (esquerra), director de Comunicació d’El Corte Inglés, i Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica. / Imatge editorial

AIGÜES DE BARCELONA, SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC.

D’esquerra a dreta, César González-Bueno, CEO de Banc Sabadell; Javier Moll, president de Prensa Ibérica; Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; Pere Aragonès, president de la Generalitat, i Ciril Rozman, vicepresident d’Aigües de Barcelona, que mostra el Premi Empresa de l’Any. / imatge editorial

L’any de la sequera, Aigües de Barcelona va aconseguir regenerar gairebé 58 hectòmetres cúbics d’aigua, cosa que equival al consum anual d’aproximadament un milió i mig de persones. Això, juntament amb el seu treball per la sostenibilitat i la innovació, l’aposta per la formació professional i el desenvolupament intern d’una plantilla formada per més de 1.100 persones, així com el focus en la transició cap a models de gestió de l’aigua sostenibles, resilients i circulars, han valgut a aquesta companyia el premi Empresa de l’Any 2023.

MARC SANSAVINI, ALS COMANDAMENTS DE LA RECUPERACIÓ AÈRIA POSTPANDÈMIA

Abans de la covid, Vueling guanyava 186 milions. Quatre anys més tard, frega els 400 milions. EL PERIÓDICO i Banc Sabadell distingeixen Marco Sansavini, el seu president, per una gesta com aquesta. Entre d’altres. «Va ser clau no reduir ni un lloc de treball», reflexiona el mateix empresari, que assumirà el mes que ve la presidència d’Iberia i passarà a haver de pilotar la seva fusió amb Air Europa. «L’aturada va servir per replantejar la manera d’actuar com a aerolínia: l’equip s’havia exigit que no es tractava de tornar a la situació anterior a la covid, sinó sortir-ne més forts».

PICVISA, RECUPERACIÓ DE RESIDUS AMB INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL.

Estrena la categoria premi Indústria 4.0 –afegida aquest any per ressaltar els avenços tecnològics que impulsen la quarta revolució industrial–. Aquesta empresa amb seu a Calaf (Anoia) dissenya i fabrica equips de separació, de classificació i de recuperació de residus mitjançant intel·ligència i visió artificial. Per exemple, es poden instal·lar en plantes de tractament per identificar materials difícils de detectar o convertir-se en el cervell d’un robot dissenyat per recuperar restes de productes tèxtils.

011h, EDIFICIS DE FUSTA QUE ABSORBEIXEN CO2.

La seva proposta era insuflar dinamisme a un sector que amb prou feines ha evolucionat en els últims 50 anys, i el resultat va ser 011h, una constructora amb un model de disseny i edificació l’epicentre de la qual són els materials circulars i la digitalització. EL PERIÓDICO li entrega, per això, el premi Empresa + Sostenible. La start-up, capitanejada pels fundadors de Privalia, ha construït o té en procés 200 vivendes fetes amb fusta tecnològica certificada i pensades per reduir entre un 70% i un 80% les emissions, consum d’energia no renovable i la generació de residus d’un edifici.

MOVENTIA, CENT ANYS TRASLLADANT PASSATGERS A CATALUNYA I (MOLT) MÉS ENLLÀ.

L’empresa d’autobusos, autocars i solucions diverses de mobilitat privada Moventia és l’Empresa Familiar del 2023 en aquests premis d’EL PERIÓDICO i Banc Sabadell. La història de Moventia es remunta a 1923 (celebra aquest any el seu centenari) i, tots aquests anys, l’han acabat portant de Catalunya a gestionar el primer servei de bici pública a Hèlsinki o un servei de transport inèdit a la Meca. Té, a més, 23 línies més a l’Aràbia Saudita, on ara té filial.

SOLER & PALAU, VENTILACIÓ EFICIENT PER MILLORAR LA QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR.

Immersa en ple relleu generacional i en un procés d’expansió que l’ha portat a 90 països des de Parets del Vallès (Vallès Oriental), Soler & Palau (S&P) s’emporta el premi a l’Empresa +Internacional. La companyia fabrica productes de ventilació energèticament eficients per millorar la qualitat de l’aire interior.

PEPTOMYC, CAP A UNA NOVA TERÀPIA CONTRA EL CÀNCER.

Va ser una de les estrelles de l’any, en el seu terreny, després de posar en marxa una nova fase d’assajos clínics que podrien acabar amb una nova manera de tractar el càncer en només quatre anys. Peptomyc, la spin-off de l’Institut Vall d’Hebron d’Oncologia, és l’Empresa +Innovadora, segons el jurat. La proposta és fer menys tòxic el tractament d’un tumor al portar-hi el fàrmac de forma més directa.

DO GOOD, QUE LES NENES CONTINUÏN SENT NENES.

Value Retail, la companyia propietària de La Roca Village, és mereixedora aquest any del premi a l’Empresa +Inclusiva pel seu projecte Do Good. Aquest programa contra el matrimoni infantil defensa l’educació com a arma per posar fi a aquest tipus de pràctiques.