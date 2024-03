Marco Sansavini, president de Vueling: "La pandèmia va servir per replantejar l’aerolínia"

Fa quatre anys que Marco Sansavini pilota Vueling, on ha deixat empremta. Pròxim, inspirador i inclusiu, els membres del seu equip afirmen sentir-se afortunats d’haver-lo tingut "com a cap". Amb 57 anys i originari de Bolonya (Itàlia), casat i pare de tres fills, té una sòlida formació en Economia i un MBA. Va escalar posicions a KLM, contribuint a la seva fusió amb Air France, on va assumir la vicepresidència de negoci global. El 2012 es va incorporar a IAG i com a director comercial d’Iberia va formar part de la transformació després de la fusió amb British Airways. A l’abril assumirà la presidència d’Iberia, que té sobre la taula, entre altres coses, el procés de fusió amb Air Europa.

Va ser nomenat president de Vueling a l’inici de la pandèmia, amb l’activitat paralitzada. El 2023, la companyia ha obtingut els beneficis més elevats de la seva història, 396 milions, amb una millora de 186 milions respecte a 2019. ¿Quina és la clau d’aquest èxit?

Ningú preveia que la pandèmia s’estendria tant temps. Veure que l’equip emergeix més fort és un orgull per a tothom. Va ser clau no reduir ni un lloc de treball. En el moment de la recuperació, vam poder reprendre el 100% de l’activitat. En altres països sense ertos, les companyies es van veure obligades a prendre mesures permanents i no han pogut remuntar com Vueling.

Sota la seva presidència, ha transformat l’aerolínia.

L’aturada va servir per replantejar la manera d’actuar com a aerolínia. Tot l’equip s’havia exigit que no es tractava de tornar a la situació anterior a la covid, sinó de sortir-ne més forts. Vueling havia crescut ràpidament, però no havia abastat tot el seu potencial: era com un adolescent de 17 anys que havia d’entrar en la maduresa, havia d’aconseguir més robustesa operativa.

Tenia la visió que era possible una recuperació semblant?

El 2021, Vueling va ser premiada per ser la més puntual d’Europa. Sobre una base operativa tan sòlida vèiem que era possible construir més. Vam crear una empresa amb Nayak per millorar el manteniment d’avions, reduint temps a terra. Hem disminuït l’estacionalitat de vols del 40% al 20%, èxit no aconseguit per altres companyies. Amb el pla Vueling Transform, s’ha renovat el model comercial, oferint tarifes flexibles que han elevat l’ocupació del 85% al 90%. La transformació segueix, hi ha espai per expandir la flota i la xarxa.

Per afrontar reptes semblants, ¿com ha de ser un bon lideratge?

En la vida professional i personal, hi ha vegades que creus que formes part d’un equip amb el qual no hi ha repte que no puguis superar. Perceps que la seva força és superior a la suma de les forces individuals, que pots tirar endavant coses complicades. El lideratge consisteix a ajudar que això passi, tot i que les circumstàncies en cada moment siguin diferents. Jugava en un equip de bàsquet i ja veia que qui guanya és l’equip. A Vueling, estic a la banqueta, com a entrenador, i el meu paper és ajudar que l’equip jugui bé, que tots tinguin els valors adequats per arribar al que volem.

El canvi també ha sigut físic, amb la inauguració el 2023 de la nova seu a Viladecans.

Ha permès unir formació, oficines i tecnologia sota un mateix sostre, fomentant la pertinença a una aerolínia on la majoria està a l’aire. Aquest espai comú és crucial per a la trobada, es palpa energia i activitat.

Vueling transporta gairebé una de cada dues persones que arriben amb avió a Barcelona. ¿És responsable de les xifres rècord de turisme?

Barcelona és una marca impressionant amb capacitat d’atracció turística, de talent i de negocis tecnològics. La connectivitat amb Europa, el nord de l’Àfrica i el Pròxim Orient és fonamental per recolzar el turisme i el desenvolupament de l’economia. La nostra aposta d’IAG a Barcelona és absoluta, i la presència de Vueling com a connector per nodrir vols intercontinentals, clavi. Creiem en la necessitat del desenvolupament de l’aeroport per garantir la robustesa de les operacions. Avui la utilització de les dues pistes és limitada, si hi ha un problema operatiu és difícil recuperar-lo.

Davant l’emergència climàtica, ¿quin paper ha d’adoptar l’aviació?

Eliminar vols no és la solució. IAG compta amb un pla de descarbonització que implica l’ús d’un 10% de combustible sostenible (SAF) per al 2030. Però la producció és escassa i cara. A IAG vam invertir 800 milions en la compra anticipada d’una primera producció de SAF i en projectes de producció. És un repte i una oportunitat per a Catalunya i Espanya per crear una nova indústria: aquí hi ha abundant residu forestal i agrícola, i energia solar i eòlica. Estem en converses avançades amb la Generalitat i administracions locals, i hem trobat suport en el Govern central per implantar aquesta indústria.

Com afronta el fet de ser el nou president d’Iberia?

És un honor agafar el relleu de Fernando Candela. És una empresa que ha viscut un procés de transformació brutal en els últims 12 anys i ho assumeixo amb la responsabilitat i la il·lusió que han demostrat els meus predecessors.

Quina sensació li produeix haver sigut elegit l’Empresari de l’Any?

Crec en els equips, és un premi que va a totes les persones que ho han fet possible i és un orgull rebre’l en nom de les 4.600 de Vueling.