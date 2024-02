Figueres planta cara a la Jonquera amb un repunt de superfícies comercials

La ciutat de Figueres viu, des de fa uns mesos, una eclosió expansiva del sector comercial. L’increment demogràfic de la capital empordanesa, que va tancar el 2023 amb 47.879 habitants, acostant-se a la xifra dels 50.000, no ha passat desapercebuda entre les empreses de diferents sectors de distribució alimentària i industrial.

Aquesta realitat es contraposa en la constant evolució i creixement de l’oferta comercial de la frontera, que va més enllà de la pròxima obertura de l’ampliació de l’Outlet Gran Jonquera o d’un nou hipermercat del Grup Escudero, a tocar l’N-II.

A Figueres, la reconversió del supermercat de l’antic sector Padrosa, que havia lluït les marques Eroski i Caprabo, en un nou establiment Aldi és només un apunt més dels diversos projectes que han vist la llum aquests darrers temps i de la previsió de noves obertures a curt i mitjà termini.

Un grup capdavanter estudia instal·lar-se a tocar la carretera de Llançà i Saltoki s’ha estrenat al polígon Firal

Així, en règim franquiciat o propi, les novetats van apareixent per incrementar l’oferta comercial de Figueres, Caprabo disposa d’un establiment nou des de fa poc al carrer Méndez Núñez i Consum va estrenar, aquesta tardor passada, el supermercat del rec Arnau, al Parc de les Aigües, reforçant així el sector nord de la ciutat. A l’oest, a tocar el terme de Vilafant, Mercadona va duplicar l’aparcament de vehicles, ampliant el seu espai de venda, al mateix temps que Lidl obria una nova superfície a l’altra vorera de l’avinguda Montserrat Vayreda.

En aquest mateix punt, està en marxa el procés que donarà peu a un establiment de Supeco, entre el Poblenou i el Camp dels Enginyers, la qual cosa acabarà de reforçar l’eix en el qual també hi ha l’Esclat i Ametller Origen.

Encara a les beceroles, un altre potent grup d’aquest sector està planificant la seva implantació a prop de la carretera de Llançà, l’N-260, abans del cinturó de ronda, en un punt estratègic de Figueres que no disposa de grans superfícies comercials.

Però no tot està vinculat a la distribució alimentària i als productes de consum domèstic. Aquest febrer ha tingut lloc l’obertura d’un centre Saltoki en el polígon del Recinte Firal amb una superfície de venda de 1.500 m² destinats a productes industrials d’habitatge i construcció.

Un bon senyal sobre l’atracció que ofereix la ciutat

L’Ajuntament de Figueres, per la seva part, tal com va anunciar l’alcalde, Jordi Masquef, des d’aquestes mateixes pàgines, té la intenció de posar a la venda la part de la parcel·la de Vilatenim, de propietat municipal, que el nou POUM ha segmentat i que, anys enrere, s’havia apuntat com a seu d’un projecte de ciutat esportiva vinculada a l’Estadi. En aquest sector, no fa gaire temps que Carrefour va renovar l’oferta del Nou Centre de la C-260 incorporant botigues d’Action, Kiwoko, KFC i l’ampliació de Jisk.

Sobre la venda de la parcel·la municipal, el regidor de Promoció Econòmica i Comerç, Manel Rodríguez, explica que la voluntat municipal «és que l’empresa que s’hi vulgui instal·lar no pertanyi al món de la distribució alimentària, per a diversificar l’oferta».

«Des de l’Ajuntament continuem apostant molt fort pel petit comerç local, per això estem treballant en el projecte de l’APEU al costat de Comerç Figueres» Manel Rodríguez - Regidor de Promoció Econòmica i Comerç

Per a Manel Rodríguez, «tot aquest moviment econòmic és un bon senyal sobre l’atracció que ofereix Figueres per a les empreses, tant pel que fa a la renovació dels seus equipaments, com en l’obertura de nous establiments. Si Figueres no fos atractiva, no hi hauria aquest risc inversor», destaca.

«Això no treu –afegeix– que des de l’Ajuntament continuem apostant molt fort pel petit comerç local, per això estem treballant en el projecte de l’APEU al costat de Comerç Figueres. Dins del nucli urbà, també hi ha moviment, amb obertures i renovacions. Les dues coses es complementen i demostren que vivim en una ciutat dinàmica. Contra la miopia d’alguns que ho veuen tot malament, hi ha una realitat que s’imposa: les empreses privades aposten per Figueres».