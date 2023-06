Catalunya ha batut el rècord de nits d'hotels registrades en un mes de maig amb 5,67 milions de pernoctacions en establiments hotelers, la dada més alta de la sèrie història que es remunta al 1999, segons dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Això suposa un increment del 17,4% respecte a l'abril i del 14,9% en comparació amb el mateix mes de l'any passat. L'ocupació hotelera, per tant, també supera els nivells previs a la pandèmia amb un 4,8% més de pernoctacions que el 2019. D'acord amb les dades de l'INE, els preus dels hotels a Catalunya han pujat aquest maig un 12,54% respecte a fa un any, mentre que al conjunt d'Espanya l'augment és més moderat, del 9,4%.

La tarifa mitjana diària, és a dir, l'ingrés mitjà per habitació ocupada, va ser un 9,4% més alt a Catalunya que fa un any mentre que la facturació per habitació disponible va creixer un 14,7%. Del total de pernoctacions, 1,45 milions van ser de residents a l'Estat, i 4,23 d'estrangers. Catalunya va ser al maig el segon destí a l'Estat per als residents i el tercer per als estrangers, per darrere d'Andalusia, en el primer cas, i de les Illes Balears i les Canàries, en el segon. Pel que fa al conjunt d'Espanya, les pernoctacions en establiments hotelers al maig superen els 32,4 milions, un 8,8% més que al mateix període de 2022, quan van ser 29,7 milions, i per sobre dels nivells del mateix mes del 2019, abans de l'esclat de la covid-19. Del total de pernoctacions, els viatgers residents a l'Estat són 9,7 milions (29,9% del total) i els estrangers són 22,6 milions.