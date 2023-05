Cepsa i GETEC, un dels principals proveïdors europeus de serveis energètics per a la indústria i el sector immobiliari, han aconseguit un acord de col·laboració mitjançant el qual, a partir de 2026, l'energètica espanyola subministrarà hidrogen verd i els seus derivats a GETEC per a la seva distribució a clients industrials com a part dels seus objectius de descarbonització. GETEC subministra serveis d'escalfament, refrigeració i electricitat a clients industrials de diversos sectors (indústria química, d'automoció, alimentació, farmàcia, de producció de polímers o paperera), a Alemanya, Països Baixos, Suïssa i Itàlia-

Cepsa té previst iniciar les primeres exportacions d'hidrogen verd des d'Espanya el 2026. El subministrament d'hidrogen verd arribarà al Port de Rotterdam, on s'està desenvolupant una infraestructura d'hidrogen per a la seva recepció, i des d'allà es distribuirà als punts de subministrament final llest per al seu ús, en la forma que requereixin els clients de GETEC.

L'acord entre Cepsa i GETEC, presentat durant el World Hydrogen 2023 Summit & Exhibition a Rotterdam, representa el primer acord comercial d'exportació per a la companyia espanyola des que va anunciar a finals de l'any passat la creació de la Vall Andalusa de l'Hidrogen Verd —el major hub d'hidrogen verd d'Europa— i el seu acord amb el Port de Rotterdam per a crear el primer corredor marítim entre el sud i el nord d'Europa. Cepsa també té un acord amb ACE Terminal en el port de Rotterdam pel qual subministrarà amoníac verd per a la seva conversió en hidrogen verd per a múltiples indústries del nord d'Europa o per al seu ús directe en diferents aplicacions, inclòs el subministrament a vaixells (bunkering).

Carlos Barrasa, director de Commercial & Clean Energies de Cepsa, present a Rotterdam en aquest fòrum, ha destacat: "En Cepsa, continuem treballant en la producció i desplegament de l'hidrogen verd i estem encantats de signar aquest acord amb GETEC per a subministrar combustible sostenible als seus clients a tota Europa. Es tracta d'un exemple més de les oportunitats de col·laboració en solucions de descarbonització que ofereix el corredor entre la Vall Andalusa de l'Hidrogen Verd i el Port de Rotterdam. A Cepsa, continuem complint la nostra estratègia Positive Motion, que ens permetrà subministrar hidrogen verd a escala per a accelerar la transició energètica a Europa".

Thomas Schoepke, membre del comitè de direcció de GETEC, que també ha assistit a aquest congrés, ha subratllat: "La missió de GETEC és ajudar els seus clients a aconseguir els seus objectius de descarbonització i impulsar així la transició energètica a Europa. L'ús d'hidrogen verd constitueix un pilar crucial per a la descarbonització del sector industrial. GETEC ja ha participat en projectes d'hidrogen com HEAVENN, en el nord dels Països Baixos, per a proveir en el futur als nostres clients industrials amb energia procedent de l'hidrogen. L'acord amb un soci tan reconegut com Cepsa suposa un pas important en aquest procés".

Cepsa està desenvolupant 2 GW d'hidrogen verd en els seus dos parcs energètics andalusos, situats a Palos de la Frontera (Huelva) i San Roque (Cadis), com a part de la seva estratègia 2030, Positive Motion, per a convertir-se en líder en mobilitat sostenible i producció d'hidrogen renovable i biocombustibles de segona generació, i ser així un referent en la transició energètica. Les dues plantes d'hidrogen, amb una inversió de 3000 milions d'euros, formaran part de la Vall Andalusa de l'Hidrogen Verd, per al qual Cepsa ha signat recentment diversos acords de col·laboració en tota la cadena de valor de l'hidrogen.