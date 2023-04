El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de Ryanair i de les empreses subcontradtades Crewlink Ireland Ltd i Workforce Contractors Ltd contra la sentència de l'Audiència Nacional del març del 2021 que va declarar que van vulnerar el dret de vaga dels treballadors convocada el setembre de 2019, així com els drets de llibertat sindical de la Unió Sindical Obrera (USO) i el Sindicat Independent de Tripulants de Cabina de Passatgers (Sictpla). La sentència ratificada va condemnar les companyies demandades a indemnitzar aquestes dues organitzacions sindicals per danys morals causats amb 30.000 per cadascun.

També obligava les empreses a abonar als vaguistes reposar el plus de productivitat mensual de 150 euros, del qual només es podia restar 5 euros per dia de vaga. "La reposició d'aquest bonus s'haurà de realitzar als treballadors que van patir aquest descompte il·lícit", apunta la sentència.