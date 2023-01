Les xifres de la primera cita internacional de l'any per al sector turístic confirmaran aquesta notícia tan esperada: que els viatges han tornat a formar part de la desitjada normalitat. El turisme ha experimentat una forta recuperació i és molt a prop de recuperar la seva salut prepandèmica. L'aposta de FITUR per mantenir la seva convocatòria durant els dos anys de pandèmia com a únic punt de trobada activa a Europa, unida a l'evolució favorable de les dades de la indústria turística nacional i internacional en aquests darrers mesos, ha fet possible consolidar un creixement important de la Fira (semblant a l'edició rècord celebrada el 2020): 8.500 empreses participants, 131 països i 66.900 m2 nets d'exposició. Pel que fa a la previsió d'assistents, s'espera una important afluència, amb xifres que superaran els 120.00 professionals, i uns 90.000 visitants de públic general que hi acudiran el cap de setmana.

Aquests importants avenços també tindran la seva correspondència en la capacitat de FITUR per generar una rellevant injecció econòmica per a Madrid, estimant-se uns ingressos de més de 400 milions d'euros a la regió en sectors com l'allotjament, el transport, el comerç o l'oci i la restauració.

Novetats i aposta pel desenvolupament sostenible

FITUR continua avançant en la seva línia d'especialització i contribueix a impulsar els diferents sectors industrials que impacten en el turisme i que han desenvolupat tota una estratègia turística al voltant de la seva activitat. A les seccions ja habituals (FITURTechy, FITUR LGBT+, FITUR Lingua, FITUR Talent, FITUR Woman...) s’hi sumen aquest any dues novetats importants, com el llançament de la secció FITUR SPORTS, que aborda un dels productes turístics de creixent importància tant per a destinacions com per a empreses per diversos motius. El turisme esportiu no només ajuda a desestacionalitzar la temporada, sinó que a més potencia el desenvolupament territorial en entorns no turístics ni urbans, posiciona internacionalment les destinacions i compta amb un perfil de visitant amb un nivell de despesa superior a la mitjana. Aquest nou espai, organitzat en col·laboració amb l'associació espanyola de la indústria esportiva (Afydad), mostrarà com el turisme esportiu és impulsor de creixement sostenible per a la indústria turística, i serà el punt de trobada entre tots dos per posar de rellevància el potencial d'aquesta indústria palanca de desenvolupament socioeconòmic, analitzar-ne els reptes, compartir coneixement i generar oportunitats comercials.

A més, es potencia la secció FITUR CRUISES que amplia el camp d'acció per abastar els àmbits B2B i B2C, i que persegueix contribuir al millor coneixement d'aquesta oferta turística, tant per part dels agents de viatges com dels viatgers

A aquests continguts s’hi sumen les activitats de l'Observatori de sostenibilitat de FITUR, FITUR Next, que abordarà el repte de com el turisme pot contribuir a la regeneració del medi natural, amb una programació sobre turisme regeneratiu, i premis a les millors pràctiques desenvolupades en aquest sentit.

Cap de setmana a FITUR

Els dies 21 i 22 de gener, FITUR obrirà les portes al públic que tindrà l'oportunitat de recórrer el món a través dels 8 pavellons de la fira, obtenir informació d'una extraordinària oferta de llocs per decidir la destinació, nacional o internacional, on encaminar el proper viatge. L´agenda d´activitats programades inclou concursos i sorteigs, actuacions musicals, tasts gastronòmics, tallers d´artesania, activitats culturals i artístiques, etc.

Guatemala, país protagonista

Sota la nova marca “Guatemala. Sorprenent i imparable”, el país Soci FITUR 2023 desplegarà totes les propostes amb l'objectiu de donar a conèixer l'àmplia oferta de la nació centreamericana que compta amb una gran riquesa mil·lenària cultural i gastronòmica. El seu estand serà un reflex de la cultura i tradició guatemalenca gràcies a l'exposició de tèxtils típics, el cargol del temps i colors vibrants. A més, constituirà un homenatge al patrimoni i biodiversitat que caracteritzen els destins guatemalencs i donarà la possibilitat a les empreses guatemalenques d'estar en contacte amb el sector espanyol i europeu, amb la important oportunitat que suposa per arribar als turistes.