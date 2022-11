El Work Cafè del Banc Santander a Girona ha estat l'escenari aquest dimecres a la tarda del lliurament de la sisena edició dels Premis Pime de l'Any 2022 a la demarcació, que organitzen conjuntament el Banc Santander i la Cambra de Comerç d'Espanya. L'acte ha comptat amb la participació del president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer.

El president de la Diputació ha lliurat un dels premis, l'accèssit a la internacionalització, que ha recaigut en l'empresa figuerenca Quifer Actuators, fundada el 1975 com una petita companyia local fabricant d'actuadors pneumàtics. A partir de 1990, va iniciar una política d'exportació arreu del món i actualment és present als Estats Units, la Xina, Rússia, el Regne Unit, Orient Mitjà i gairebé tots els països d'Europa.

La Diputació de Girona, com a representant de l'Administració local, ha tornat a formar part del jurat dels guardons, que reconeixen la tasca de petites i mitjanes empreses de les comarques gironines. «Si abans de la pandèmia aquests premis ja tenien sentit, ara en tenen encara més. Són reconeixements a la resiliència dels empresaris del territori, que heu hagut de fer grans esforços per tenir viabilitat i superar la greu crisi en l'àmbit econòmic que hem patit els últims mesos. Us esperonem a continuar endavant perquè sou part important en la creació de riquesa i llocs de treball a la demarcació», ha destacat Noguer.

En l'acte, s'han premiat tres empreses més de la demarcació. El guardó principal, el de Pime de l'Any 2022, ha estat per a Vidresif. Es tracta d'una empresa establerta a Porqueres i especialista en solucions tècniques en vidre, tant per a grans instal·lacions, façanes exteriors d'oficines, indústries, centres comercials o hospitals, com per a finestres per a habitatges i altres solucions en disseny d'interiors.

Durant el primer trimestre de 2023, concorrerà al Premio Pyme, a escala estatal, juntament amb totes les empreses guanyadores d'aquest guardó a la resta de les províncies de l'Estat espanyol.

La resta de premis, dos accèssits, han estat els següents:

Premi a la digitalització i la innovació: Sidreria Mooma (Palau-sator), que produeix suc, sidra i altres productes elaborats de poma.

Premi a la formació i ocupació laboral: Cafès Roura, una empresa de Sant Feliu de Guíxols amb més de 65 anys d'experiència en el sector del cafè.

Al Premi Pime de l'Any, hi han pogut concórrer les petites i mitjanes empreses de menys de 250 treballadors, amb una facturació anual inferior als 50 milions d'euros en l'exercici 2021 i amb seu social a la demarcació de Girona.