El passat dissabte va finalitzar la tercera edició de la campanya de dinamització comercial l’Empordà als Aparadors, que promou el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, i que durant tots els caps de setmana d’octubre ha celebrat desenes de tastets i degustacions provinents de 21 productors gastro-alimentaris de la comarca, a 44 comerços repartits entre Figueres, la Jonquera, Castelló d'Empúries, Roses, Llançà, l'Escala i Cadaqués.

Han estat cinc caps de setmana en què s’han pogut tastar embotits, mel, vins o confitures, a botigues de moda, floristeries, joieries o perruqueries, entre altres. Una amalgama variada de propostes que ha permès a centenars de persones viure a les botigues de la comarca una experiència diferent, a la vegada que descobrir el treball de productors locals que no tenen botiga física en lloc de la contrada.

Tal com explica el Conseller Comarcal de Promoció Econòmica i del Programa Leader Joan Cano, “en aquesta tercera edició estem molt satisfets, ja que hem celebrat l’Empordà als Aparadors que volíem fer des del principi, però que les restriccions de la pandèmia no ens van deixar en les dues anteriors edicions. Hem emplenat de vida els comerços i hem generat sinergies entre productors i establiments, que és la raó de ser d’aquesta campanya. A més, l’acollida de la ciutadania ha estat immillorable, cosa que ens anima a continuar a seguir amb aquesta proposta”.

Joan Cano també ha destacat el treball en equip que suposa l’Empordà als Aparadors: “aquesta campanya en particular és el resultat de la feina de moltes persones; no només de la nostra entitat, sinó que dels tècnics i els regidors dels municipis participants, que han emprat temps i esforç per fer que aquest projecte surti bé, un fet que cal posar en valor”.

L’Empordà als aparadors també va dur a terme un sorteig al seu compte d’Instagram que va implicar més de 700 persones i que va premiar una afortunada amb 2 nits d’allotjament per a 5 persones al Càmping Bassegoda Park. Sense oblidar que fins a l’1 de novembre totes les botigues participants permeten participar en sorteigs de xecs-regal de productes o serveis valorats entre 13 i 30 euros, dipositant unes butlletes degudament emplenades en unes urnes que es troben en aquestes botigues.

L'Empordà als Aparadors està organitzat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà amb els ajuntaments de Castelló d'Empúries, l'Escala, Figueres, la Jonquera, Llançà i Roses, i la col·laboració de l'Ajuntament de Cadaqués, Empordà Turisme, l'Associació de Professionals d'Activitats Turístiques de Cadaqués, Comerç Castelló, UBET de l'Escala, Comerç Figueres, Jonquera Comerç, l'Associació de Comerciants de la Zona Nord de la Jonquera, l'Associació de Comerciants Els Límits-El Portús, l'Associació de Comerciants de Llançà, i l'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus