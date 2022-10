<strong>Hong Kong</strong> regalarà mig milió de bitllets d’avió a visitants de tot el món amb la intenció de tornar a atraure turistes quan es reobrin definitivament les fronteres i s’acabin d’una vegada les restriccions de la pandèmia. Així ho ha confirmat l’Oficina de Turisme de Hong Kong, que, a falta d’un calendari definitiu per a la reobertura, espera poder confirmar les dates de la campanya a principis de l’any que ve.

La campanya, que costarà uns 250 milions d’euros, té per objectiu tornar a reactivar el turisme a la zona després del coll d’ampolla que han suposat les restriccions derivades del coronavirus i que està afectant fins i tot les relacions econòmiques amb la resta del món. Recentment, per exemple, Virgin Atlantic ha anunciat que eliminaria les rutes des de Londres amb destí a Hong Kong per primera vegada en 30 anys,

«Un cop que el Govern anunciï que acaba definitivament amb les mesures anticovid per als viatgers interns, posarem en marxa la campanya per als bitllets d’avió gratuïts», ha dit Dane Cheng Ting-yat, director executiu de l’Oficina de Turisme de Hong Kong. «Treballarem colze a colze amb els agents del sector turístic, és a dir, amb les aerolínies, hotels i turoperadors, per assegurar-nos que, a més, es realitzen ofertes atractives que serveixin per tornar a atraure els visitants».

El mig milió de bitllets que es repartiran a través de l’Autoritat Aeroportuària serviran per intentar revitalitzar des del primer moment després del final definitiu de les restriccions un sector turístic hongkonguès que s’ha vist asfixiat pràcticament durant els tres últims anys. Fins al 26 de setembre, els viatgers que volguessin entrar a Hong Kong s’havien d’allotjar en un hotel que havien de pagar ells mateixos i fer quarantena, però ara mateix només han d’acceptar una sèrie de mesures de supervisió governamental durant tres dies, com la realització diària de tests i la prohibició d’entrar en certs espais públics.

Segons dades oficials, durant aquests vuit primers mesos de l’any, el nombre de persones que han visitat Hong Kong ha duplicat les xifres del 2021 (184.000 davant 91.400), però és que el 2019 van ser gairebé 56 milions de persones les que van traspassar les seves fronteres.

Les dates de la reobertura total, però, encara no estan clares. «El Govern no pot comprometre’s encara amb un calendari definitiu per a la reobertura completa de la ciutat, malgrat que molta gent ho està demanant, especialment pel fet que la resta del món ha girat full i ha començat a tractar la covid-19 com un refredat comú», explica Dane Cheng Ting-yat, director editorial del grup de notícies ‘South China Morning Post’, mitjà que ha donat la notícia.