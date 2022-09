El balanç de la temporada en el sector dels apartaments i els habitatges d’ús turístic a les comarques gironines ha superat les expectatives. Després d’una pretemporada amb uns mesos de maig i juny molt bons quant a ocupació, el juliol i agost s’han tancat amb xifres millors que les d’abans de la pandèmia. A més, s’espera que, en conjunt, les dades d’aquest setembre també vagin en la mateixa línia, malgrat que l’avançament del calendari escolar enguany ha plantejat un escenari diferent.

Així, segons una enquesta que l’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA), ha realitzat entre els seus associats, el juliol s’ha tancat amb una ocupació mitjana del 80%; i l’agost, del 93%, confirmant d’aquesta manera la recuperació del sector i superant de forma considerable els registres del 2019.

Pel que fa al setembre, es preveu que la disminució del públic nacional format per famílies, a causa dels canvis en el calendari escolar, quedi compensada per l’increment d’altres tipologies de visitants, turisme sènior i clients d’altres nacionalitats. A més, es compta allargar la temporada a l’octubre.

El tret característic d’aquesta temporada ha estat la recuperació del mercat estranger que va deixar de venir degut a les restriccions durant la pandèmia, i la consolidació del client nacional que va augmentar en aquest període. Una altra dada destacable és que s’han allargat les estades dels visitants, la qual cosa fa més sostenible l’activitat en termes econòmics i mediambientals.

Des de l’ATA es mostren satisfets per aquesta bona temporada i esperen que aquesta tendència es mantingui els propers anys. No obstant, afegeixen que caldrà esperar a finals d’any per fer un balanç definitiu i veure com han afectat els increments de l’energia i dels subministraments als comptes de resultats.