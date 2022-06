Els càmpings i apartaments turístics gironins tenen unes reserves d'entre el 80 i el 90% de les places disponibles pels mesos de juliol i agost. Aquestes bones xifres confirmen les bones perspectives per la temporada d'estiu del sector turístic. Els empresaris apunten que el bon temps que ha fet a partir de la Setmana Santa han portat a registrar bones ocupacions i això fa desestacionalitzar la destinació de la Costa Brava i el Pirineu de Girona. De fet, entre l'1 de gener i el 15 de maig del 2022 la demarcació ha rebut 1.943.075 visitants, només un 7,58% per sota de la xifra registrada el 2019 (2.102.468). Amb les bones perspectives d'estiu, els empresaris creuen que al setembre podrien tenir dades similars o superiors al 2019.

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona preveu que aquest 2022 sigui una temporada "molt bona" i carregada d'optimisme després de deixar enrere la pandèmia i esquivar de reüll les conseqüències de la guerra entre Rússia i Ucraïna. El vicepresident del patronat, Jaume Dulsat, ha recordat que durant els primers 135 dies del 2022 (de l'1 de gener al 15 de maig) la demarcació de Girona ha rebut 1.943.075 turistes, un 7,58% menys dels que van passar pel territori l'any 2019. Dulsat ha assegurat que aquesta és una xifra que demostra una "recuperació mitjanament bona" del sector.

Però si la temporada baixa i mitja ha anat bé, les previsions es disparen de cara a l'estiu. Així ho demostren les reserves que tenen els càmpings i apartaments turístics a la demarcació. El president de l'Associació de Càmpings de Girona ha assegurat que a dia d'avui tenen entre un 85 i un 90% de les places ocupades pels mesos de juliol i agost.

La majoria d'aquests visitants són internacionals, amb mercats que ja venien abans de la pandèmia i que ara tornen a la Costa Brava. Miquel Gotanegra celebra el retorn però mostra la seva preocupació per la manca de marge per fidelitzar el públic local. El president de l'associació ha recordat que en els dos últims anys hi havia una aposta molt gran per "aconseguir que els catalans descobrissin els càmpings gironins", premiats internacionalment per la qualitat de les seves instal·lacions però desconegudes pel públic local.

Després d'aconseguir aquesta fita, ara temen que no puguin tornar perquè els visitants locals "van a última hora" i l'elevat nombre de reserves per a l'estiu podria fer que no absorbissin la demanda.

Els apartaments, amb la vista posada al setembre

Els apartaments gironins auguren una bona temporada d'estiu. La presidenta de l'Associació Turística d'Apartaments (ATA) a les comarques gironines ha assegurat que "el juliol es podrien superar dades d'ocupació del 2019" i l'agost ja tenen pràcticament tots els establiments plens. Aquestes bones xifres de previsió venen acompanyades d'un nivell elevat de reserves des de la Setmana Santa.

A més, Torrent ha garantit que els apartaments han recuperat els mercats francès i alemany. Ara, l'objectiu és veure què passarà durant la primera quinzena de setembre. Si bé fins ara sempre era un bon moment per reserves de famílies que feien vacances just abans de començar l'escola, l'avançament del curs posa en perill aquestes bones dades d'ocupació.

Les xifres d'ocupació en el turisme rural són igual d'esperançadores i a dia d'avui els establiments ja tenen un 95% de les places plenes durant l'agost.

L'esperança dels touroperadors

Pel que fa al sector hoteler, les xifres també són esperançadores tot i que no al mateix ritme que en altres àmbits. El president de la Federació d'Hostaleria de Girona, Antoni Escudero, assegura que "encara queda camí per recórrer" perquè el turisme dels touroperadors encara no està activat al 100%. Malgrat tot, les reserves en alguns hotels ja arriben al 90% durant els mesos d'estiu.

En aquesta línia, el president de l'Associació Catalana d'Agències de Viatge Especialitzades, Jordi Martí, ha apuntat que els clients han recuperat un 75% dels turistes que venien amb touroperadors i la tendència va a l'alça. Martí ha apuntat que un senyal d'aquesta recuperació és el nombre de treballadors en ERTO que tenien les agències de viatge. Si bé fa uns mesos hi havia un 40% de les agències que mantenia part de la plantilla amb expedients d'ocupació ara, hi ha places vacants i amb problemes per cobrir-les.