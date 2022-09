La plataforma Stop Macro Parc Eòlic ha enviat una carta a la Unió Europea per queixar-se de la invitació dels promotors del Parc Tramuntana a l'European Sustainable Energy Week. Segons denuncia la plataforma, el consorci Blue Float i Sener han estat convidats per exposar la iniciativa del Parc Tramuntana com a model de bones pràctiques per l'acostament al territori amb reunions amb agents locals. Els membres de la plataforma han adjuntat amb la carta enviada a la UE una còpia del manifest elaborat per un grup de científics que estan en contra de la construcció d'aquest parc eòlic marí.

La carta comença presentant la plataforma com una entitat creada a principis de l'any passat amb l'objectiu de lluitar en contra de la transformació de la Costa Brava amb infraestructures com el parc eòlic que projecten al cap de Creus. Des de la plataforma recorden als responsables de les jornades de sostenibilitat que no estan en contra de les energies renovables, sinó que el seu model passa per la descentralització de producció energètica i per la creació de granges de molins en polígons industrials.

Per altra banda, la plataforma assegura que no té constància de les "més de 200 reunions amb representants dels agents de la zona". A més, en la carta, els membres de la plataforma apunten que tot i les trobades que hagin pogut tenir, això no suposa que el territori accepti el projecte. "Han estat reunions informatives on els promotors han exposat únicament les seves intencions”.

Per altra banda, en la missiva es denuncia que els promotors de la planta d'energia renovable adjuntin un article científic, en què tots els autors tenen compromisos econòmics amb els impulsors, segons els membres de la plataforma. En aquest sentit, consideren que els autors de l'article han amagat la seva vinculació per obviar el conflicte d'interessos.

Per això creuen que amb tots aquests exemples no es pot acceptar que els promotors del Parc Tramuntana es presentin com exemple de "bones pràctiques". A més, demanen que retirin la invitació als promotors del parc a la setmana de la europea de l'energia sostenible. En cas contrari "es donaria un missatge totalment equivocat al territori".