Aquest cap de setmana, els establiments hotelers de Figueres estan gairebé tots plens. El motiu? El festival Acústica que celebra de l'1 al 4 de setembre la seva edició 2022. "Trobar allotjament per aquestes dates és molt complicat", assegura el director del festival Xavier Pascual, que afegeix que amb l'Acústica el preu per nit puja més que a l'estiu en plena temporada alta. I ho exemplifica: "Si el mes d'agost una nit a un hotel pot costar 80 euros, ara la mitjana és de 120". Unes xifres que qualifiquen de "bona notícia" perquè Pascual assegura que signifiquen "que la gent està disposada a pagar més per venir".

A més, l'organització espera repetir xifres d'impacte econòmic a la ciutat similars a les d'edicions prepandèmia. En concret, asseguren que el 2019 el festival va deixar uns 3 MEUR a Figueres repartits majoritàriament en establiments hotelers i de restauració.

Una trentena de concerts

L'Acústica torna a Figueres amb una proposta de proximitat -que conté un alt percentatge d'artistes catalans- i recuperant el format habitual sense restriccions d'aforament. Els darrers dos anys, s'havia variat el format amb una proposta adaptada a les restriccions imposades per frenar la pandèmia de la Covid-19. Recuperar el format habitual ha suposat, segons afirma el director, "readaptar el festival". I és que assegura que "els costos han augmentat i el pressupost ha disminuït". Tanmateix, des de l'organització s'ha volgut "tornat per la porta gran" amb una programació que inclou artistes tan destacats dins el panorama català com Sopa de Cabra, Oques Grasses o Joan Dausà.

El 50% de la programació d'aquesta edició s'estrena per primera vegada al festival, com és el cas de Clima o La Ludwig Band; l'altra meitat repeteix. A més, es continua apostant per artistes emergents. "Tenim clar que és una aposta que hem de fer", ha dit el director de l'Acústica, que ha detallat que després se'n fa seguiment i "poden acabar tocant a l'escenari gran".

La programació, que s'allargarà tot el cap de setmana i culmina diumenge, inclou l'actuació d'artistes com Els Catarres, The Tyets, Xiula o El petit de Cal Eril, entre d'altres. El festival s'ha repartit entre tres escenaris a l'aire lliure: plaça Catalunya, la Rambla i plaça Palmera i també s'ha habilitat una zona de 'food trucks' per menjar al costat de l'escenari principal.