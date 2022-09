La plaça Catalunya embogeix amb la primera nit del retorn del Festival Acústica

El centre urbà de Figueres ha tornat a vibrar amb força amb el retorn de l’Acústica a la plena normalitat. La nit d’aquest dijous 1 de setembre la música de Clima ha donat el tret de sortida a una nova edició d’aquest festival amb un concert a la plaça Catalunya.

Sota la coberta fotovoltaica dissenyada per l'arquitecte Rafael Càceres, aquest grup figuerenc va presentar el seu disc «T’he trobat a faltar». El públic va poder cantar temes com «Em brillen els ulls», «Cor fort» o «Com els ocells». A més, també van aprofitar el seu concert al festival per a cantar una cançó nova que «parla de no tenir pressa, ni plans, de tenir una vida utòpica, de poder fer el que volem sense haver de dir res», va explicar Bertu Pujadas, el cantant, abans de tocar «No tenim pressa».

El seu concert no va finalitzar sense un agraïment al públic, moment en què van fer sonar «Un desig», que segons el cantant «parla d’això que tenim aquí, de poder tornar a fer música en directe». Abans de baixar de l’escenari van tornar a interpretar, tal com ja havien fet al començament, el tema que dona nom al seu disc: «T’he trobat a faltar».

Sense gaire pausa entre un altre, va pujar a l’escenari la Ludwig Band que s’ha posat el públic a la butxaca amb temes com «Tren a València», «30 monedes» o «Les Calderes de Pere Botero», la qual adapten a cada municipi on la toquen i en aquesta ocasió a Figueres, segons va explicar el cantant del grup . Vinguts des d’Espolla, han animat als assistents a aquesta primera nit d’Acústica amb una barreja de temes dels seus tres treballs, l’últim dels quals publicat l’any passat sota el títol «La mateixa sort».

En un moment del concert, Quim Carandell, cantant de la Ludwig Band, va fer moure el públic d’un costat i cap a l’altre, com si fossin crancs, per fer-los ballar amb «El fill del rei», tot i que sense cap mena de dubte el gran hit de la nit va ser «S’ha mort l’home més vell d’Espolla», un tema que van dir que «està dedicada a l’home més gran del poble, ja que quan va morir tots estàvem tristos i vam pensar a veure que podríem fer des de la banda i vam fer aquesta cançó». Finalment, van acomiadar-se de la plaça Catalunya amb «Jerusalem».

Tot seguit, després d’una pausa de més de trenta minuts, va arribar el torn dels Doctors Prats, uns habituals ja d’aquest festival, ja que ja es tractava de la tercera vegada que actuaven a l’Acústica i aquest any per presentar el seu últim disc: «Pel Cantó bo». Van iniciar al seu concert amb el tema «Seguirem ballant» que van encadenar amb «Loviu baby» i «Tu fas». Amb les seves cançons alegres van animar als centenars de persones que es van congregar a la plaça Catalunya de Figueres fent que s’ho passessin «Massa bé» com diu la seva cançó.

Tot i presentar el seu darrer treball discogràfic no van faltar temes tan importants en la seva carrera com «Ara», «Caminem lluny» o «Les teves pigues», temes tan corejats que en alguns moments la veu dels assistents va ressonar amb més força que els mateixos músics sota la coberta de la plaça. Amb un públic entregadíssim i fascinat amb la seva sonoritat, la seva posada en escena i amb les interaccions dels membres de Doctor Prats amb ells, van tancar el seu pas per l’Acústica amb «Les nits no moren mai», «La fregidora» i «La recepta».

Per finalitzar la primera nit del retorn d’aquest esdeveniment musical, Aldo&Lia van oferir una sessió de Dj a partir de les dues de la matinada per a tots aquells que encara volien allargar la nit.