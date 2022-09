Els establiments comercials de la Jonquera tenen temps fins al 2 de setmbre per adherir-se a la nova campanya de promoció econòmica Reuneix les 5 Estrelles. La nova iniciativa, impulsada per l’Ajuntament de la Jonquera, amb la col·laboració de l’associació de comerciants Comerç Jonquera i amb el suport de la Diputació de Girona, començarà el 9 de setembre i finalitzarà el 25 d’octubre. La campanya proposa als veïns i les veïnes i a les persones visitants la recerca de cinc estrelles vinculades als diferents sectors econòmics del municipi. Els participants disposaran d’una butlleta on hauran de recollir un total de cinc estrelles.

En concret, obtindran una participació per cada compra en una d’aquestes categories: alimentació, comerç al detall (moda, ferreteria i altres), salut i estètica, restauració i comodí. Per a la darrera estrella, es podrà repetir qualsevol de les quatre categories anteriors. Així doncs, un cop aconseguides les cinc estrelles i completada la butlleta, caldrà apropar-se a Can Laporta, on les persones participants rebran una bossa de tela de la campanya i, alhora, entraran en el sorteig de nombrosos obsequis, com productes, xecs regal o entrades culturals.