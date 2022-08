Amb la voluntat de donar un nou impuls al comerç i a la restauració de la zona centre de la vila, l’Ajuntament de la Jonquera, amb la col·laboració de l’associació de comerciants Comerç Jonquera i amb el suport de la Diputació de Girona, posarà en marxa una nova campanya de promoció econòmica. Sota el títol "Reuneix les 5 Estrelles", la nova iniciativa, que començarà el divendres 9 de setembre i finalitzarà el dimarts 25 d’octubre, proposarà a veïns, veïnes i persones visitants la recerca de cinc estrelles vinculades als diferents sectors econòmics del municipi. Així doncs, les persones participants disposaran d’una butlleta on hauran de recollir un total de cinc participacions.

En concret, obtindran una participació per cada compra en una d’aquestes categories: alimentació, comerç al detall (moda, ferreteria i altres), salut i estètica, restauració i comodí. En aquest sentit, pel que fa a la darrera estrella, es podrà repetir qualsevol de les quatre categories anteriors. Així doncs, un cop aconseguides les cinc estrelles i completada la butlleta, caldrà apropar-se a Can Laporta on les persones participants rebran una bonica bossa de tela de la campanya i alhora entraran en el sorteig de nombrosos obsequis, com productes, xecs regal o entrades culturals.

Actualment, l’Ajuntament de La Jonquera posa el focus en la difusió de la campanya entre els comerciants i els restauradors del municipi. En aquesta línia, el consistori jonquerenc fa una crida als establiments locals perquè s’adhereixin a la nova iniciativa. Els negocis interessats podran fer-ho a través d’un formulari en línia fins al pròxim divendres 2 de setembre.

«Aquest cop, posem l’accent en la dinamització del comerç local i de la restauració de la zona centre de la vila. Amb aquesta nova campanya, volem aconseguir dos objectius molt clars: fidelitzar la clientela i incrementar-la, donant a conèixer la fantàstica oferta jonquerenca. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament, animem a comerciants i restauradors a apuntar-se. Pensem que és una oportunitat d’or per a promocionar els seus negocis entre el públic», afirma la regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, Lluïsa Macias.