L'Ajuntament de Santa Llogaia d'Àlguema ha convocat els veïns del poble per explicar-los de primera mà un projecte "de gran magnitud", la creació per part de la societat Valcarce SL d'un centre logístic que inclou un espai d'estacionament per a camions, un hotel-restaurant i un centre comercial, en els terrenys que es troben a la banda sud de la zona industrial, a prop de l'accés a l'autopista.

El consistori diu que vol conèixer l'opinió dels veïns i, per això, els ha citat aquest dijous, 4 d'agost, a dos quarts de vuit del vespre, a la Sala del Centre Cívic, en una reunió en què ha estat convidat a parlar l'arquitecte redactor del projecte.