El nombre de pernoctacions en apartaments turístics a Catalunya s'han duplicat al juny (+115,1%), segons l’Enquesta d’Ocupació en Allotjaments Turístics Extrahotelers publicada per l’Institut Nacional d’Estadística. Les 77.483 pernoctacions registrades en el sisè mes de l’any superen en un 1,6% les dades assolides el 2019. Tot i això, el nombre de viatgers d'aquest tipus d'establiments, que ha sigut de 139.928 persones, sí que ha notat un descens en relació al nivell de fa dos anys (-6,6%), cosa que s'explicaria per l'arribada de menys viatgers però que s'han quedat més temps. Per la seva banda, les pernoctacions i el nombre de viatgers en càmpings han pujat un 57,1% respecte a fa un any, amb 2.572.056 pernoctacions i 621.258 turistes.

Els dos indicadors es troben per sobre dels nivells registrats el juny de 2019. En concret, el nombre de pernoctacions en càmpings és un 9,1% superior a la dada registrada el juny de 2019 i, en el cas dels viatgers, un 15,3% inferior. Catalunya és el destí més popular de l'Estat en càmpings. El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural ha estat de 109.775 al juny, un 8,8% més respecte a l’any passat, però un 6,3% per sota dels nivells de 2019. El nombre de clients allotjats en aquest tipus d’establiments ha estat de 47.600 viatgers, un 9% anual més, però un 11,3% menys en comparació amb el mateix mes de 2019. En el cas dels albergs, l’ocupació registrada el juny d’aquest any continua sent inferior a la xifra del mateix període de 2019 (-23,8%). El juny de l’any passat es van registrar 36.204 pernoctacions en albergs a Catalunya, un 124,3% menys que les d'aquest any (81.221). En aquest període, el nombre de clients en albergs ha estat de 38.239 viatgers, un 115% més que el 2021 però un 17,4% menys que el 2019. A l’Estat, totes les pernoctacions en allotjaments turístics extrahotelers han pujat un 82,9% respecte al juny de 2021, sobretot per l'impuls del turisme estranger, ja que els no residents que han realitzat un 279,2% més de pernoctacions. L'augment entre els locals ha sigut molt més moderat, del 20,6%. Les Illes Balears, Catalunya i Andalusia han estat les principals destinacions en aquest període. Entre càmpings, albergs, cases rurals i apartaments, al juny s'han registrat més de 9,6 milions de pernoctacions, un 124,4% més que l'any passat.