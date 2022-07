Portbou ha posat en marxa una campanya per potenciar-se com a destinació turística, i reivindicar-se com un municipi «idoni per a les famílies, i per a les persones amants del turisme actiu, cultural, de natura i gastronòmic».

Sota el lema «El mar dels Pirineus», la iniciativa ha estat propulsada des de l’Àrea de Turisme de Portbou, i té prevista una sèrie d’accions promocionals. Una d’elles és la potenciació de les oficines de turisme per així aconseguir que aquestes vagin més enllà d’oferir informació als visitants. Per això, s’ha creat un equip format per joves del municipi «que estan aportant molt valor a la nostra destinació», detalla Natàlia Torres, regidora de Turisme. «Els nostres conceptes bàsics a l’hora d’informar són que s’estimin Portbou i que ho sàpiguen transmetre i, realment, ho estem assolint», afegeix. Alhora, l’equip de joves també oferirà, durant tot el mes d’agost, altres experiències destinades a turistes i portbouencs, que posaran en solfa els valors materials i immaterials de la població. «Així es donaran a conèixer els principals recursos culturals i patrimonials del nostre municipi, com tallers infantils, per descobrir la flora i la fauna del Mar dels Pirineus», explica Torres. Un altre dels eixos que s’estan treballant per potenciar turísticament Portbou és la difusió a través les xarxes socials, sobretot a Instagram, on es promocionaran les novetats de la vila marinera amb posts, stories i reels. Alhora, també es crearà un canal de TikTok, plataforma cada cop més influent. En aquest sentit, des del consistori apunten que aquesta acció és important, ja que «cal tenir present que, per una destinació turística, és imprescindible fer una bona gestió de les xarxes socials, i que vagin alineades amb la proposta». Paral·lelament, aquest estiu també s’ha renovat la part exterior de l’oficina de turisme amb fotografies de les activitats que es poden dur a terme a Portbou, com la ruta de bicicletes elèctriques, el submarinisme i les caminades.