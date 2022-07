El Motel Empordà ha entrat en concurs de creditors. El Jutjat Mercantil número 1 de Girona ha admès a tràmit la sol·licitud de Motel Ampurdán SA i, segons avança Crónica Global, ha nomenat el despatx Roca Junyent com a administrador concursal. Els responsables de l’establiment han confirmat a El Punt Avui la voluntat de revertir la situació financera actual de l’activitat, que atribueixen als efectes de la pandèmia.

Un establiment icònic

Fundat el 1961 per Josep Mercader, va néixer com un hotel de pas a la carretera de Figueres a França però aviat va ser considerat com un dels bressols de l’alta cuina de creació del país. Mercader va idear plats que han esdevingut icònics. La mousse d’escalivada, el bacallà a la mussolina d’all, l’amanida de faves a la menta o les espines d’anxova arrebossades li valdrien, segons Jan Read, el títol de «fundador de la cuina catalana moderna», que busca l’equilibri entre tradició i innovació. Colman Andrews presentaria el Motel com «l’autèntic bressol de la cuina contemporània catalana» al llibre Catalan Cuisine.

Durant els primers anys, Mercader treballa sense parar, tot i que els seus problemes d’asma l’obliguen a evitar la cuina en els moments de més fumera. El 1967, amb quaranta-dos anys i dues filles petites, mor la seva esposa i concentra totes les energies al projecte de l’Almadraba Park, de Roses, que obre el 4 de maig de 1970. A més, tres anys després, té l’ocasió d’esdevenir propietari únic del Motel i no la deixa escapar. A la dècada dels setanta és quan arriben les innovacions més sofisticades. El 1974, la Guia Roja Michelin España-Portugal inicia el sistema de classificació de restaurants amb estrelles. Vuit restaurants catalans n’obtenen una, entre els quals, el Motel, que la conservarà fins al 2003.

Miquel Berga, en el llibre editat amb motiu del 50è aniversari, explica que «El Motel es percep, cada vegada més, com un espai simbòlic que marca el trànsit entre l’Espanya rància de la dictadura i l’Europa que viu, nord enllà, ‘desvetllada i feliç’, en règims polítics de llibertat».

L’escriptor Josep Pla va trobar a la taula 26 del Motel un racó tranquil on gaudir de la gastronomia amb ingredients del país que ell defensava. Tant Mercader, primer, com Subirós, després, tractaven l’homenot de Palafrugell com si fos de la família i l’acompanyaven en llargues sobretaules de conversa exquisida.

El 2 de novembre de 1979, Josep Mercader mor d’un atac de cor als 53 anys i Jaume Subirós agafa el relleu del negoci, mantenint-se, encara avui en dia, fidel a les bases de la cuina catalana moderna que fa sis dècades va assentar el fundador del Motel.