Un total d’onze municipis altempordanesos rebran subvencions en l’àmbit de l’habitatge per a aquest 2022. Aquests ajuts són concedits per la Diputació de Girona i tenen un valor total de 2.037.473,33 euros. Aquesta és la quantitat més gran que la institució ha concedit mai en aquesta àrea i estan pensats per impulsar polítiques socials, i així dur a terme inversions en habitatges socials i en la compra d’immobles. «El nostre objectiu és ajudar els ajuntaments a abordar la problemàtica de l’habitatge i, a això, només s’hi pot fer front amb més habitatge i en bones condicions», explica Quim Ayats, diputat d’Habitatge.

En concret, les subvencions segueixen cinc línies. La primera és la que va destinada a inversions en habitatges per a polítiques socials, i els municipis empordanesos que rebran aquest ajut són: Boadella i les Escaules, Cadaqués, Cistella, Figueres, Saus, Camallera i Llampaies, Vilafant i Vilajuïga. En total s’han destinat 656.603,18 euros per atendre vint-i-vuit sol·licituds d’ajuntaments de poblacions gironines i d’una societat mercantil de capital íntegrament municipal, i es milloraran seixanta-quatre habitatges. Pel que fa a la segona línia d’ajuts, és la que va destinada a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials, i les poblacions de la comarca que la rebran són Figueres i Vilafant. En aquest cas, s’han invertit 826.108,56 euros, la qual cosa permetrà adquirir vint-i-vuit habitatges nous a tota la demarcació, i en total rebran l’ajut onze ajuntaments gironins i una societat mercantil de capital íntegrament municipal. El tercer bloc de subvencions és el que va destinat a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge, i serà concedit a set municipis de l’Alt Empordà: Cadaqués, l’Escala, Figueres, Fortià, Palau de Santa Eulàlia, Peralada i Vilajuïga. Tanmateix, aquestes ajudes, d’un import total de 422.476,03 euros, seran concedides en total a cinquanta-un ajuntaments gironins. La quarta línia d’ajuts, que va destinada a la gestió de les polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal, no la rebrà cap municipi de la nostra comarca, si bé serà concedida a quatre ajuntaments i tres consells comarcals gironins. I finalment, la cinquena línia d’ajuts, que és la que va destinada a la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica, només es concedeix a un únic municipi de la comarca: Vilafant. Aquesta subvenció, que compta amb un pressupost total de 56.246 euros, va destinada a la compra de material com ara neveres, calderes o radiadors per tal de millorar les condicions de les llars de persones en situacions vulnerables o d’exclusió social, i seran cinc ajuntaments i quatre consells comarcals gironins els que rebran l’ajut. Val a dir que en total seixanta-quatre ajuntaments i cinc consells comarcals de la demarcació de Girona són els que rebran aquestes ajudes per a polítiques socials d’habitatge.