Els promotors del parc eòlic marí Tramuntana asseguren que ja tenen "diverses desenes d'empresaris" de l'Empordà interessats a invertir al projecte. A més, avancen que si el seu és un dels que surten escollits per implantar-se al golf de Roses, també obriran una campanya de micromecenatge dirigida a particulars. Les aportacions, en aquest cas, serien d'entre 500 i 15.000 euros. En espera que l'Estat aprovi el Pla d'Ordenació de l'Espai Marítim (POEM), que dibuixarà l'àrea on es podrà implantar l'eòlica marina, des del Parc Tramuntana avancen en els estudis ambientals. Aquest divendres han presentat un document preliminar que conclou que el seu projecte, de 35 aerogeneradors, tindria una "baixa incidència" a l'ecosistema marí.

El projecte del Parc Tramuntana, impulsat per BlueFloat Energy i l'enginyeria SENER, té una potència total de 500 MW. Preveu situar 35 aerogeneradors a una distància de 24 quilòmetres del golf de Roses, i a 14 del Cap de Creus i de l'Estartit (Baix Empordà). Segons calcula el grup impulsor, construir-lo i posar-lo en funcionament, suposarà una inversió d'entre 1.500 i 1.800 milions d'euros (MEUR).

En espera que el Ministeri doni llum verda al POEM, els promotors ja han engegat converses per obrir el projecte al territori. L'enginyer i membre de l'equip de Parc Tramuntana Sergi Ametller explica que, de fet, ja tenen "diverses desenes d'empresaris" de l'Empordà interessats a invertir-hi.

Concreta que, en aquest cas, se'ls ha demanat que s'agrupin a l'hora d'aportar diners al projecte, i que la intenció és participar-hi "en les mateixes condicions" que BlueFloat Energy i SENER. És a dir, que es comparteix el risc, i que a mesura que el Parc Tramuntana generi beneficis, aquests diners s'aniran repartint.

En paral·lel, Sergi Ametller també ha anunciat que també s'obriran a particulars. En aquest cas, a través d'una campanya de micromecenatge, que s'engegarà en una segona fase, a partir del moment en què el POEM ja estigui aprovat i s'adjudiqui la subhasta (cosa que preveuen al llarg del 2023).

En aquest cas, les aportacions que s'han plantejat serien d'un mínim de 500 euros i d'un màxim de 15.000. I allò que es faria és retornar aquests diners amb un "interès afegit", que es fixarà més endavant. L'enginyer, però, també ha concretat que en el cas del micromecenatge –'crowfunding', en anglès- els impulsors del parc també oferiran als qui hi participin prendre part en tallers i visitar en vaixell la zona on s'implantaran els aerogeneradors.

Estudi preliminar

Des del Parc Tramuntana subratllen que, per a ells, és clau "evitar la desinformació" al voltant del projecte. I com a exemple, Sergi Ametller explica que també s'està parlant amb els càmpings de la zona de Sant Pere Pescador (Alt Empordà), perquè serà allà on el projecte planteja que el cable soterrat que evacuarà l'energia arribi a terra, perquè la subestació que s'haurà d'aixecar estigui "allunyada al màxim" de les parcel·les i bungalous.

En espera que l'Estat doni llum verda als POEM, els impulsors del parc eòlic marí també estan avançant en la documentació del projecte. I ara han donat a conèixer un informe preliminar, que serà la base del futur estudi d'impacte ambiental, i que segons ha subratllat Ametller, conclou que el parc és "compatible amb la biodiversitat" del golf de Roses.

Aquest informe de part, que s'ha publicat a la revista 'Journal of Marine Science and Engineering', l'han dut a terme la consultoria Tecnoambiente, l'Institut d'Hidràulica Ambiental de la Universitat de Cantàbria i l'equip de SENER. Durant més d'un any, ha subratllat Ametller, s'han fet tota mena d'estudis a l'àrea on es vol implantar el parc.

Impactes "molt limitats"

Els promotors han explicat que el Parc Tramuntana tindrà impactes "molt limitats" a la zona. Diuen que els ancoratges dels aerogeneradors no enterboliran l'aigua, i que tampoc s'afectaran ecosistemes del fons marí. Perquè a la zona on es vol aixecar el parc hi ha àrees "de fangs i llimbs" i quan el cable submarí, que se soterrarà en rasa, arribi a la praderia de fanerògames propera a la costa, es farà un microtúnel submarí d'1,7 quilòmetres per no afectar-la.

Tant Ametller com el biòleg marí de Tecnoambiente Joan Ramon Vidal, que han presentat el document, també expliquen que l'impacte acústic a la fauna -com ara cetacis i tortugues- també serà "molt limitat". Expliquen que durant la construcció del parc, per exemple, des d'una barca se'n controlarà la presència per no afectar-los.

Vidal també concreta que, un cop els aerogeneradors estiguessin en funcionament -es preveu que el parc estaria construït el 2027- els molins tindrien "efectes molt localitzats". "Fent un símil, la seva afectació a la superfície seria similar a la que genera la navegació", ha concretat el biòleg marí.

Per últim, l'estudi preliminar també diu que la construcció del Parc Tramuntana no suposaria un risc per a la proliferació d'espècies exòtiques invasores. Perquè les plataformes es construirien a ports del Mediterrani (les volen fer a Tarragona) i perquè els vaixells que les arrossegarien i fixarien a lloc "estan especialitzats" a dur a terme aquestes operacions.

Amb bons ulls

L'enginyer i membre de l'equip del Parc Tramuntana ha subratllat que han decidit fer públic l'estudi després de detectar "incertesa al territori arran d'unes publicacions recents qüestionant la compatibilitat ambiental del projecte". "Entenem que són generalistes i que no s'ajusten a la realitat; per això, hem volgut fer aquest informe centrat en el Parc Tramuntana", ha afirmat.

Sergi Ametller també ha assegurat que veuen amb bons ulls l'estudi que impulsa la Universitat de Girona (UdG) per analitzar els potencials impactes ecològics i socials dels parcs eòlics. Una investigació que durarà tres anys i que, precisament, se centrarà en aquesta àrea del golf de Roses i el Cap de Creus.

"Ens n'alegrem, perquè a la resta del món la comunitat científica obté dades i discuteix amb rigor amb els promotors", ha concretat l'enginyer. "Estem contents d'aquest canvi, perquè fins ara ens trobàvem amb opinions generalistes i sense fonaments; i nosaltres, totes aquelles dades que obtinguem amb els nostres estudis seran públiques i si volen les podran fer servir", ha afegit Ametller.

Per últim, l'enginyer també ha explicat que de moment ells no han parlat amb cap de les dues companyies que també s'han interessat per implantar un parc eòlic marí al golf de Roses (el Parc Marina, d'una filial d'Iberdrola, i el Medfloat Pilot Parc, de la basca Saitec). "Nosaltres estem centrats en arribar al consens amb el territori, perquè estem convençuts que cal actuar amb transparència i diàleg constant", ha conclòs.

Els impulsors del Parc Tramuntana calculen que, si el POEM tira endavant amb l'àrea que s'ha dibuixat inicialment sobre plànol, a la zona s'hi podrien instal·lar 1,2 GW d'eòlica marina. Una potència que seria equivalent al doble del projecte que plantegen (és a dir, d'uns 70 aerogeneradors).