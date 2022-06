El vicepresident del Banc Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, ha evitat aquest dimecres precisar fins a quin nivell podria apujar els tipus d’interès oficials la seva institució per mirar de frenar l’espiral inflacionista. «¿Fins on podem arribar? No ho sé. I si algú l’hi diu, no s’ho cregui gaire», ha contestat a una pregunta rebuda durant la seva intervenció en un curs organitzat per l’Associació de Periodistes d’Informació Econòmica (APIE) i la Universitat Menéndez Pelayo.

En els últims mesos, diversos membres del consell de govern de l’autoritat monetària han deixat entreveure que els tipus d’interès podrien pujar fins al nivell conegut com natural o neutral, és a dir, aquell que no implica una política monetària ni expansiva ni restrictiva. La discussió està en quin és aquest nivell. Pel governador del Banc d’Espanya, Pablo Hernández de Cos, seria entorn de l’1% o una mica per sobre, però altres governadors el veuen més pròxim al 2%. «Si li pregunta a cent economistes tindrà cent respostes diferents», ha dit irònicament Guindos.

En aquest context, al mercat havia agafat força la idea que el BCE podria apujar tipus fins al voltant a l’1,5%, però Guindos ha preferit no precisar-ho. La inflació no deixa de donar sorpreses negatives, per tant, l’autoritat monetària no es vol lligar les mans. La Reserva Federal, de fet, ja ha apuntat que elevarà el preu dels diners per sobre del tipus natural, cosa que suposa un risc elevat que l’economia nord-americana caigui en la recessió en els pròxims trimestres.

Antifragmentació

L’exministre d’Economia, així mateix, ha reiterat que el BCE està treballant en el disseny d’un instrument per evitar la fragmentació financera «indesitjada» (és a dir, el creixement de les primes de risc dels països amb unes finances públiques més vulnerables, com Espanya i Itàlia, per sobre del que és justificable segons la sostenibilitat dels seus comptes). Guindos, en aquesta línia, ha assegurat que el nou mecanisme tindrà una «naturalesa bastant diferent» al programa OMT (Outright Monetary Transactions) del 2012, perquè la «situació és diferent».

Tot i que no ha donat cap tipus de detalls, Guindos ha semblat així donar a entendre que el nou mecanisme que anirà destinat a països «específics» no tindrà unes condicions tan estrictes com l’OMT. En plena crisi del deute públic de fa una dècada, el BCE va dissenyar aquest instrument obert a l’adquisició directa i massiva de títols d’un país però sota el compliment de dures condicions de política econòmica, cosa que va fer que cap Govern el sol·licités.

Guindos, això sí, ha apuntat que el BCE activarà aquest nou mecanisme en funció d’una sèrie d’indicadors econòmics (prima de risc, cost de finançament, liquiditat del mercat i fonamentals de l’economia), però també del seu propi «judici econòmic, però no és una ciència exacta».