El sector turístic comença a respirar optimisme, malgrat la crisi que travessa per la variant òmicron. El ‘lobby’ turístic Exceltur augura que aquest 2022 es recuperarà el 87,5% de l’activitat prepandèmia, cosa que suposaria recuperar 47.000 milions d’euros respecte al valor assolit pel sector durant l’any 2021, segons ha revelat l’associació que agrupa grans empreses com Meliá o Iberia.

«Vam començar al maig, però vam recuperar 88.500 milions d’euros durant el 2021, el 68% de l’activitat perduda», ha explicat el vicepresident de l’associació José Luis Zoreda, en la presentació del balanç del sector durant l’any passat. Això suposa recuperar 36.000 milions respecte a l’activitat amb què es va tancar l’any 2020, cosa que eleva la participació del turisme en el conjunt de l’economia espanyola al 7,4%, davant el 5,5% de l’INE per al 2020.

Segons el relat del ‘lobby’, el 2021 s’han consolidat les «enormes» ganes de viatjar amb una «demanda latent» amb el turista nacional com a puntal de la recuperació del sector a Espanya després del final de l’estat d’alarma el mes de maig. Mentrestant, el viatger estranger s’ha vist més limitat per les restriccions a la mobilitat, especialment a partir de l’inici de la variant òmicron. Això va provocar l’arribada de 31 milions de turistes a final d’any, davant el rècord de 87 milions del 2019, i la caiguda del 59,7% dels ingressos (29.000 milions d’euros), segons els càlculs del ‘lobby’. Així, s’ha produït una «reassignació» dels principals mercats d’origen dels turistes amb Alemanya i França al capdavant del rànquing seguida del Regne Unit, país marcat per unes mesures molt restrictives que ‘va obrir’ a l’octubre els viatges dels seus ciutadans a l’estranger i va tornar a ‘tancar-los’ amb l’arribada d’òmicron.

El 2022 la tendència serà similar, amb una empremta més gran del turisme nacional que de l’internacional a partir de Setmana Santa. Les expectatives dels empresaris apunten que la majoria de les destinacions de l’Espanya Verda i interior esperen el 2022 superar ja el 90% dels nivells de vendes previs a la pandèmia, i amb un restabliment similar en les destinacions vacacionals de la costa mediterrània i les illes. Diferent serà el cas de les destinacions urbanes, com Madrid i Barcelona, que hauran d’esperar més a l’estar orientats a la demanda internacional de llarga distància i ser més dependents del turisme de negocis. Les vendes turístiques en ciutats com Madrid i Barcelona es quedaran en l’entorn del 20% per sota del 2019.

Més interès per viatjar

Segons un estudi realitzat per la consultora KPMG per a l’associació d’hotelers Cehat, ha crescut l’interès dels viatgers per viatjar a Espanya. El sentiment del turista –atributs i valors que són subjacents als comentaris i ressenyes que el turista genera als canals digitals– analitzat en aquest estudi expliquen que el 2022 serà l’any amb el valor màxim des de l’inici de la pandèmia. «S’ha duplicat el saldo net entre mencions positives i negatives i això és perquè l’interès per viatjar continua creixent. La gent vol viatjar, però la variant òmicron ha provocat canvis en les reserves. A veure si per Setmana Santa podem tenir una situació turística més positiva», ha apuntat el president de Cehat, Jorge Marichal, en la presentació d’aquest estudi.

Així, l’ocupació prevista per als tres primers mesos de l’any pels hotelers creix (d’una ocupació mitjana del 3% l’any passat a una ocupació mitjana del 13%) , però amb nivells de cancel·lació «molt alts» tot i que inferiors als de l’any passat. Si el 2021 el nivell de cancel·lacions era de 320%, aquest any ha descendit el 187%. «Les cancel·lacions estan suposant irregularitat en el creixement. Des del punt de vista del sentiment i del nivell de preu s’estan recuperant els nivells del 2019, per la qual cosa veiem un tipus de visitant de més valor, més preu i més qualitat», ha exposat el soci de Turisme de KPMG, Cayetano Soler.