El rosinc Antoni Abad renova per quatre anys més com a president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors i de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona. Així s'ha decidit en un procediment electoral per a la provisió dels càrrecs als òrgans de govern de les confraries de pescadors, de les seves federacions territorials i de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors. Aquest procés es va iniciar el 17 de gener amb la renovació de càrrecs dels òrgans de govern de les confraries de pescadors, que ha suposat la participació de 540 armadors/es i de 1.259 tripulants.

Com a resultat del les eleccions, les 3 federacions territorials catalanes han optat per renovar la confiança per 4 anys més a les seves presidències actuals, que, en el cas de Tarragona, recau sobre Eusebio Fco. Rosales Pepiol, en la de Barcelona sobre Antonio Marzoa Notlevsen i en la de Girona sobre Antoni Abad i Mallol, el qual també renova com a president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors.

D’aquesta manera, les juntes generals i els comitès executius de les Federacions Territorials de Confraries de Pescadors queden conformats per una representació escollida entre els patrons majors i els vicepatrons de les seves confraries respectives, les vicepresidències de les quals exerceixen, en el cas de Barcelona, els patrons majors de les CP de Barcelona i de Vilanova i la Geltrú; en el cas de Girona, els patrons majors de les CP de Llançà i de l’Escala, i, en el cas de Tarragona, els vicepatrons primers de les CP de l’Ametlla de Mar i de les Cases d’Alcanar. El Comitè Executiu de la Federació Nacional Catalana queda constituït pels presidents de les 3 Federacions Territorials, per dos vocals de cada una i, a més, per la Presidència, 10 membres en total.