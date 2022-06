El servei d’enllumenat públic de Fisersa estrena nous vehicles per dur a terme la tasca de renovació i millora de les instal·lacions que gestiona a Figueres. Aquesta setmana s’han presentat les noves incorporacions a la flota, que són una furgoneta 100% elèctrica (Nissan e-NV200) i una altra furgoneta polivalent, model Ford Transit, amb sistema híbrid. Fisersa aposta així per un servei el més sostenible possible, un objectiu que també lliga amb la nova imatge identificativa de l’enllumenat, que porta el lema "Fem una ciutat + eficient".

En la línia d’una mobilitat més respectuosa amb el medi ambient, els nous caps d’àrea de Gestió Integral de l’Aigua (GIA) i Neteja viària, de l’empresa plurimunicipal, disposen també de vehicles 100% elèctrics per a la seva tasca. Es tracta de dos turismes del model Leaf de Nissan.