Isidre Gavín Valls és el Secretari de Territori i Mobilitat i President de l'empresa pública Ports de la Generalitat. També presideix Aeroports de la Generalitat i el Comitè Executiu de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona. És vicepresident de Ferrocarrils de la Generalitat i president d'Ifercat.

Què suposa per al nostre territori acollir un esdeveniment internacional tan important com és l’assemblea Medcruise del 2022?

Ser amfitrions de la 60a edició de l’Assemblea General de Medcruise, suposa situar el port de Palamós, el port de Roses, les seves poblacions i la destinació turística Costa Brava a l’epicentre de la indústria internacional de creuers. Del 24 al 27 de maig es generaran sinergies amb els ports de la Mediterrània, les companyies de creuers, els agents portuaris, els operadors turístics i la premsa internacional. Els participants del Congrés es convertiran en prescriptors i ens ajudaran a donar projecció internacional al territori.

Quina classe de turisme aporta el sector dels creuers a la Costa Brava?

La línia estratègica de Ports de la Generalitat amb l’activitat de creuers és la d’un creixement sostenible, prioritzant la qualitat de serveis i l’exclusivitat a l’hora d’atendre un creuer. Aquesta estratègia està vinculada a creuers petits i mitjans de gamma alta que ben segur tindran un bon impacte econòmic al territori perquè es tracta d’un turisme de qualitat. Una línia de treball en la qual anem conjuntament amb la destinació que ens ajuda a posar en relleu la Costa Brava, però tots els creuers són benvinguts. Hi ha companyies que són fidels a la Costa Brava i fa més dues dècades que la visiten perquè els agraden els ports, els serveis i la destinació. La unió port i destinació ben treballada és l’èxit de l’activitat.

D’on venen aquests turistes?

Els turistes que arriben per mar i visiten Palamós i Roses i la destinació en general són nord-americans i europeus, principalment, de països com el Regne Unit, Alemanya i França. De fet, el 56% de creuers d’aquesta temporada són creuers de companyies nord-americanes com ara, Azamara, Regent Seas, Seabourn o Windstar i el 44% restant de companyies europees com Marella, Silversea o TUI. Voldria afegir que l’activitat de creuers aporta un turisme que ajuda a desestacionalitzar l’activitat a la Costa Brava. Aquesta temporada el 67% dels creuers que arribaran a la Costa Brava, ho faran en temporada baixa.

Quines són les principals temàtiques a tractar en aquesta trobada de s’Agaró?

Serà una trobada abanderada per la sostenibilitat que abordarà temes d’actualitat relacionats amb el sector, com ara, les tendències de l’activitat a la Mediterrània, la sostenibilitat en els ports, la reducció de les emissions de l’activitat, la captació de nous viatgers o la digitalització.

Tots hem de remar en la mateixa direcció per donar compliment als objectius de 2050.

Des de la nostra posició com a destinació receptora, com hem de treballar per a implementar els elements de sostenibilitat necessària en aquest sector?

Els ports de Palamós i Roses són ports escala, on els creuers fan una estada de deu hores de mitjana en què els passatgers visiten els municipis i la destinació. Des de Ports apostem per un creixement sostenible de l’activitat, prioritzant la integració amb l’entorn, la qualitat de servei i l’excel·lència en l’activitat que faci valer els trets diferencials de la Costa Brava, anant junts amb la destinació. En matèria de sostenibilitat és imprescindible el treball conjunt dels agents implicats en el sector, ports, destinacions, companyies i associacions hem de remar en la mateixa direcció per donar compliment als objectius de 2050.

Com poden ajudar els fons Next Generation a fer-nos més competitius?

Els fons Next Generation poden contribuir a fer-nos més competitius en la mesura que es combinin amb les necessitats estratègiques portuàries en l’àmbit de la competitivitat i la sostenibilitat, la transició ecològica, la digitalització i la innovació. L’impacte dels fons europeus es maximitza amb la seva alineació amb els eixos estratègics portuaris derivats del Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030.

Quina ha estat la inversió executada per Ports de la Generalitat els darrers 20 anys?

L’empresa gestiona el sistema portuari, adaptant les infraestructures per a satisfer les operacions i les necessitats marítimes, adaptant les infraestructures per a la reducció d’emissions amb instal·lacions fotovoltaiques i punts de recàrrega de vehicles elèctrics i facilitant l’activitat dels diferents sectors econòmics. La inversió executada en els darrers 20 anys respon a plans quadriennals d’inversió i finançament (PAIF), i ha ascendit a 164 milions d’euros, el que ha suposat destinar a la inversió i manteniment de les infraestructures portuàries un 61% de l’import net de la xifra de negoci generada aquests anys, provinent, principalment, de la prestació del servei portuari per l’aprofitament i ocupació del domini públic portuari.

Quines inversions tenen previstes a curt, mitjà i llarg termini?

Actualment està vigent el PAIF (2019-2023), preveu una inversió pública de 30 M€ i el termini d’execució s’ha ampliat a un any més, ja que l’empresa durant l’exercici 2020 va prioritzar l’execució de les obres d’emergència ocasionades pel temporal Gloria que van suposar 13,3 M€. Aquest pla d’actuacions va més enllà d’un pla d’infraestructures i destina recursos al foment de la innovació i les energies renovables, a l’aplicació de mesures mediambientals i de mitigació del canvi climàtic i la realització d’altres objectius estratègics establerts en el Pla de Ports Horitzó 2030, aprovat el 29 de desembre de 2020. L’empresa està treballant en el proper PAIF (2024-2027) amb l’objectiu que les infraestructures responguin i s’adaptin al compliment dels objectius del Pla de ports de Catalunya que hauran de permetre superar amb èxit els reptes del sistema portuari català.

Com interactuen els ports catalans que vostè presideix amb els departaments i entitats vinculats amb el sector turístic?

La promoció de l’activitat de creuers es fa amb el Patronat de Turisme Costa Brava Girona des de fa més d’una dècada perquè són especialistes en la destinació turística. I Ports de la Generalitat té l’expertesa amb el tràfic de passatgers i un ampli coneixement del mercat de creuers, i aquesta combinació és la que dona resposta a les companyies de creuers i als turistes. Vull destacar el gran paper i l’esforç que fan els ajuntaments de Palamós i Roses a les seves poblacions com a primers receptors d’aquest turisme, així com l’ampli suport de les cambres de comerç de Girona i Palamós. Amb totes aquestes institucions hem creat la marca Costa Brava Cruise Ports amb què promovem els ports de Palamós i Roses, els seus municipis i la destinació al sector de creuers arreu del món, una marca i una promoció que ens han donat reconeixement.

La Costa Brava, des del seu punt de vista, té tots els atractius necessaris com a destinació del turisme de creuer?

La Costa Brava és una destinació idònia per als turistes de creuer perquè es troba en una localització estratègica i forma part de les rutes marítimes de creuers que van pels ports del sud de França, les Illes Balears, Itàlia o Barcelona. De fet, la localització, el port i la destinació són els factors d’èxit en aquesta activitat. Formar part d’un itinerari és bàsic. Si a aquesta localització afegim el potencial que té la Costa Brava com a destinació, amb un producte, una experiència, un paisatge, un gran patrimoni cultural i una gastronomia que és un referent internacional amb 18 estrelles Michelin. El resultat és una destinació única amb un atractiu immens per als turistes de creuer, especialment per als creuers petits i mitjans de gamma alta, que hem de saber cuidar i estimar perquè és el nostre patrimoni i l’herència que deixarem a les futures generacions.