El festival d'enoturisme de la Costa Brava, el Vívid, ha tancat la vuitena edició amb 2.134 assistents, la xifra més "multitudinària" de la seva història. Els més de 2.000 assistents han participat en la setantena d'activitats programades a l'Empordà durant el mes d'abril i el primer cap de setmana de maig. Malgrat les inclemències meteorològiques, l'ocupació s'ha situat per damunt del 85% en les activitats i prop de la meitat de les propostes han exhaurit entrades i una vintena van haver de programar noves sessions o, fins i tot, ampliar l'aforament per l'alta demanda.

Entre les activitats, destaquen els esmorzar de forquilla entre vinyes, els tastos en espais singulars i els tastos amb personalitat, a més de la Mostra del Vi de Roses, que va reunir més de 700 persones.

El festival també ha recuperat el públic de les comarques de Barcelona, que s'havia reduït en els darrers anys a causa de la pandèmia. Enguany, un 31% dels participants procedien de la demarcació i un 69% de les comarques gironines.

Pel que fa als perfils, el 53% duia a terme activitats del Vívid amb la seva parella; el 31 % amb amics i el 15 %, amb la família. Per franges d'edat, els adults d'entre 50 i 70 anys ha estat el grup més nombrós (el 56 % del total), seguit pel grup de públic d'entre 30 i 50 anys,(el 34 %). La mateixa enquesta va recollir el grau de satisfacció del públic assistent. El 87 % va valorar com a "molt bona" l'activitat (la millor valoració possible), l'11%, com a "bona" i només el 2 % com a "normal".

L’informe de valoració també recull que tres de cada quatre participants van manifestar haver-se quedat a dinar o sopar a la zona, i un de cada quatre usuaris confirmava haver pernoctat a la Costa Brava amb motiu de la seva participació a l'esdeveniment.

Segons els organitzadors, aquestes dades posen de manifest l'impacte econòmic que el Vívid genera en altres sectors com la restauració i l'hostaleria de les comarques gironines, i la contribució del festival a la desestacionalització el turisme.

El Vívid, impulsat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, compta amb el suport i la participació del Consell Regulador de la DO Empordà, cellers de la DO Empordà, ajuntaments i empreses turístiques del territori, així com del centenar de membres que integren el club de màrqueting de la Ruta del Vi DO Empordà.

Segons l'informe de les dades de control de visitants que el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona du a terme anualment entre els cellers associats a la Ruta del Vi DO Empordà, des de l'any 2014 (en què hi havia 24 cellers associats) fins l'exercici 2021 (amb 32 cellers) hi hagut un creixement del 33,81 % del nombre de visitants als cellers que treballen en enoturisme a la Costa Brava. Cal remarcar, a més, que en els primers cinc anys, entre el 2014 i el 2019 el creixement va situar-se en el 58,56 %, però amb la irrupció de la crisi sanitària de la COVID19, es va aturar el creixement i, entre els anys 2019 i 2021, va caure un 15,61 %.