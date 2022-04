Els millors cellers de la DO Empordà van oferir diumenge passat la possibilitat de tastar i comparar els seus productes, en una nova edició de la Mostra del Vi de Roses que va comptar amb una major afluència de públic que l’any passat, en el marc incomparable de la Ciutadella. La trobada s’ha convertit ja en una de les principals cites del festival enoturista VÍVID que se celebra durant tot el mes d’abril i camina cap a la seva consolidació.

Per acompanyar els vins dels nou cellers que van participar en la Mostra, el públic va poder gaudir de les propostes del col·lectiu Cuina del Vent que s’ha sumat a la iniciativa per primer cop. Quatre restaurants que en formen part hi van participant elaborant un tastet de quatre receptes diferents. Pel que fa a la venda de tiquets, la xifra ha pujat un disset per cent respecte a l’any passat: 2.540 tiquets en total, dels quals 1.800 són de degustació de vins i 840 de tastets gastronòmics. Els cellers que hi han participat són: Empordàlia, Vinyes dels Aspres, Celler Cooperatiu d’Espolla, Masetplana, Castelló Murphy, Hugas de Batlle, AV Bodeguers, Gerisena i Martí Fabra.

Des de l’Oficina de Turisme es fa un balanç molt positiu de la trobada. «Estem satisfets perquè ha pujat la participació tant de cellers com de públic assistent» explica Cristina Bolea, tècnica de promoció turística de producte enogastronòmic i familiar. La jornada, marcada pel sol i el bon temps després de les primeres gotes que van acompanyar el dia, van determinar que la trobada es convertís en un moment únic per degustar els millors vins, convertint Roses en un punt de referència de la Ruta del Vi DO Empordà, un club de màrqueting endegat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona i amb el suport del Consell Regulador de la DO Empordà que aglutina el sector públic i privat del món del vi per a oferir experiències i activitats enoturístiques a la Costa Brava.

Una activitat que va destacar diumenge va ser «Fes d’enòleg per un dia», un taller de cupatge conduït per Patrícia de Golferichs que ha creat l’agenda de vins catalans UnDiaUnVi, on es recomana una elaboració per a cada dia de l’any. A Roses, els participants del taller podien tastar dos vins monovarietals i a partir d’aquí fer la seva barreja i crear el seu propi vi, fent d’enòlegs per un dia i apropant-se a aquesta feina de manera lúdica i didàctica.

Com a membre de la Ruta del Vi DO Empordà i destinació turística, Roses treballa constantment en la promoció dels productes del territori entre població local, visitants i establiments de restauració, principals promotors dels productes de proximitat. La Mostra del Vi DO Empordà de Roses treballa en aquesta línia, donant a conèixer el sector vinícola empordanès, amb una qualitat àmpliament reconeguda, contribuint a la creixent interacció entre turisme i enologia. Ofereix a més l’oportunitat tant a professionals com al públic en general, de descobrir en un sol espai, els diferents productes enològics elaborats per cellers de renom de la DO Empordà.

També en aquesta línia de promoció del món del vi, el municipi de Roses organitza cada any a principi d’estiu diferents activitats conjuntament amb el celler Espelt de Vilajuïga que té vinyes a Roses, concretament a Mas Marés i Mas d’en Coll. S’organitzen visites guiades, cursos i tastets per al públic en general.

Premi per les tapes de la Bodeguita de al Lado i L’Illa

El marc de la Mostra de Vi, es van donar a conèixer diumenge passat els dos restaurants guanyadors del concurs a la Millor Tapa de la Ruta de les Tapes de Roses i Vi DO Empordà 2022. La Bodeguita de al Lado va resultar guanyadora en la votació popular, mentre que el restaurant L’Illa assolí la primera posició en la votació feta pel jurat.

La proposta més votada pels participants de la Ruta de les Tapes 2022, guanyadora, per tant, de la distinció Millor Tapa vot popular d’aquesta edició, ha estat la servida pel restaurant La Bodeguita de al lado, consistent en un mini brioix de llom ibèric amb mantega de tòfona. Per la seva banda, la recepta de salmó fumat, flamejat i servit sobre arròs, amb mantega i oli de coriandre i decorat amb ous de peix (masago) i wasabi, amanida de salicòrnia i cruixent de borratja, del restaurant l’Illa, ha estat la proposta escollida com a Millor Tapa del jurat professional de la present edició. Els dos establiments han resultat guanyadors entre el total de 77 tapes que els restauradors i restauradores de Roses han servit del 25 de març al 3 d’abril.

Per la seva banda, els segons i tercers classificats reben un diploma acreditatiu de la seva posició com a finalistes. Durant l’acte també es va procedir al sorteig dels premis als participants en les votacions a millors tapes d’aquesta edició, que enguany ha comptabilitzat un total de 3.700 participants. Els guanyadors són Labbe Michel (premi passaport Ruta de les Tapes 2023 que permet gaudir de la degustació de totes les tapes de la propera edició i un lot de vins cortesia de la DO Empordà) i Sara Álvarez (premi passaport). Entre els participants que van optar pel format electrònic a través de l’App de la Ruta, els guanyadors han estat Albert Castelló (passaport i lot de vins), Francisco Ceballos (passaport) i Juan Carlos (passaport).