L'atur ha baixat en 1.543 persones a les comarques gironines durant l'abril gràcies a les vacances de Setmana Santa i l'inici de la temporada turística. Traslladat en percentatges, això suposa un descens del 4,33%. Segons recull l'estadística que publica el Ministeri, a la demarcació ara hi ha 34.111 persones que busquen feina. Són gairebé un 30% menys en comparació amb un any enrere. Les dades també reflecteixen com la reforma laboral ha catapultat un 36% els contractes indefinits. Sis de cada deu dels que s'han signat a l'abril ho són; en concret, 15.235. En paral·lel la demarcació també ha creat nous llocs de treball, perquè les comarques gironines han guanyat 10.316 afiliats tan sols en un mes.

El mercat laboral gironí tanca un bon mes d'abril. Redueix atur, augmenta els contractes indefinits i crea nous llocs de treball. Després d'un inici d'any marcat per l'impacte de la variant òmicron, l'inici de la temporada turística -i sobretot, les vacances de Setmana Santa- es reflecteix clarament en més ocupació.

A les comarques gironines, el mes d'abril es tanca amb 1.543 aturats menys. Traslladat en percentatges, això suposa un descens de fins al 4,33%. Ara, al territori hi ha 34.111 persones apuntades a llistes. En comparació amb l'abril del 2021, la diferència és notable. Perquè d'un any per l'altre, la desocupació s'ha reduït en un 29,88% (i ara hi ha 14.537 desocupats menys).

A Catalunya, l'abril es tanca amb 6.788 aturats menys (un descens de l'1,83%). Percentualment, les comarques gironines són el segon territori que redueix més desocupació, situant-se per darrere de Tarragona (-5,40%). A Barcelona, el descens de l'atur s'ha situat en un 1,02%; i a Lleida, per contra, l'abril es tanca amb un lleuger increment d'aturats (amb disset persones més apuntades a llistes).

Setmana Santa

Si es passa la lupa per sectors, la baixada de l'atur té una explicació clara: l'inici de la temporada turística i l'arribada de la Setmana Santa. Unes vacances marcades pel relaxament de restriccions per la covid-19 i just abans que s'acabés l'obligatorietat de portar mascareta en interiors.

A les comarques gironines, el sector terciari (dins el qual hi ha comerç i hostaleria) ha reduït fins a 1.500 aturats tan sols durant aquest mes. El segueixen l'agricultura (amb 56 aturats menys) i la construcció (amb 25). Per contra, la indústria tanca l'abril amb un lleuger augment d'aturats (en concret, 24).

Més de 10.000 afiliats

De retruc, el mercat de treball de la demarcació també ha creat nous llocs de treball. I tanca l'abril sumant una xifra rècord d'afiliats. En concret, tant sols durant aquest mes n'ha guanyat fins a 10.316 (un 3,12% més). A la demarcació, ara hi ha 340.981 afiliats, cosa que comparat amb un any enrere suposa un augment del 7,06%.

Els indefinits creixen un 36%

D'altra banda, les dades del Ministeri també reflecteixen l'impacte que la reforma laboral ha tingut damunt la contractació indefinida. Perquè arran del canvi legislatiu, aquesta modalitat de contractes s'ha catapultat.

A les comarques gironines, durant l'abril s'han signat 15.235 contractes indefinits. Són fins a un 35,98% més en comparació amb el març (en concret, 4.031). I si les dades es comparen amb les d'un any enrere, la diferència és abismal. Perquè aleshores aquest percentatge s'enfila fins al 347.04% (amb 11.827 contractes indefinits més).

I si abans de la reforma la contractació temporal havia arribat a superar el 80%, ara aquest percentatge ha caigut fins a la meitat. Perquè dels 24.759 contractes que s'han rubricat a les comarques gironines durant aquest abril, tan sols 9.524 han estat temporals (és a dir, un 38,46%).