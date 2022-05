El 29 d'abril va ser un dia molt especial per a la família Casals Subiros. Serà recordat com una data molt especial en la llarga història d’aquesta empresa que acaba de complir cent anys des de l’obertura del primer establiment fundat per Paquito Casals i Lola Reixach al carrer Portella. Junts van obrir una merceria que, amb el temps, es convertiria en un dels comerços de referència a la capital empordanesa. La celebració dels cent anys ha tingut lloc en el mateix espai on es van traslladar els fundadors el 1930 i que va ser totalment reformat ara fa seixanta anys, en el tram del carrer Nou més proper a la Rambla.

El 29 d'abril, el nombre 100 figurava en diversos espais de la botiga Casals Promise, on no va faltar una exposició retrospectiva de fotografies i objectes que han marcat la trajectòria de l’establiment. Emma Casals Subiros va exercir d’amfitriona com a representant de la tercera generació, sempre al costat dels seus pares Joan Casals i Montserrat Subiros, i amb el suport incondicional de la seva germana Lourdes.

Clients, amics, familiars, comerciants reconeguts de la ciutat i una àmplia representació municipal encapçalada per l’alcaldessa Agnès Lladó, van ser testimonis d’una festa que va tenir el seu moment àlgid en els parlaments de les responsables de la botiga. «Si poguéssim dir alguna cosa a en Paquito i la Lola, els diríem gràcies per haver creat un negoci amb tant de carinyo des del principi, gràcies per la dedicació i bon fer, per l’esforç i sacrifici, i ensenyar-nos que cada client és especial», va dir Montserrat Subiros, la qual va argumentar el secret d’haver arribat al centenari amb una trilogia: «Bons productes, bon servei, i bons clients». La seva filla Emma va agafar el relleu del discurs amb emoció: «Volia donar un especial agraïment a la meva parella, en Carlos, per sempre animar-me i ajudar-me a créixer, a la meva germana per ser el pilar de la família i al meu pare i la meva mare, pel seu suport i ser la llum del far que em guia». Ambdues van agrair la constància del seu equip professional.

Mare i filla van destacar el suport incondicional que han trobat en la marca Promise, els fundadors de la qual, Roser Samón i Sergi Flores van voler ser presents a l’acte «com no podia ser d’una altra manera, ja que amb la família Casals i la seva botiga ens uneix una llarga complicitat comercial. Són un exemple de comerç de qualitat, de bona atenció al client i d’excel·lent coneixement del producte». Roser Samón va voler destacar «la magnífica notícia de veure com l’Emma Casals Subiros agafa el relleu dels seus pares per donar continuïtat a l’empresa. Ens tindrà al seu costat. Té una empenta meravellosa».