L’establiment Casals Promise celebrarà el dia 29 amb molta il·lusió el seu centenari, i com va començar tot? El 1922, en Paquito Casals i la Lola Reixach, dos ordinencs acabats de casar, van obrir una merceria al carrer de la Portella número 1, la Merceria Casals.

El 1930 es van traslladar al carrer Nou número 8 on es troben avui. Van modificar el nom a Mitges Casals, ja que volien especialitzar-s’hi. A poc a poc, el negoci va anar guanyant més reconeixement, tant a la vila de Figueres com a tota la comarca, sobretot en la venda de mitges.

Paquito i Lola sabien que modernitzar-se era vital i el 1962 varen fer una gran reforma de l’edifici. Un aspecte interessant va ser la construcció d’una façana de vidre pionera a l’època.

El 1968 es va incorporar a l’empresa el fill dels Casals, Joan i la seva parella, Montserrat Subiros.

Gràcies al fet que la moda dels anys 60 i 70 era la faldilla/ minifaldilla, i la generalització de l’ús dels pantis en substitució de les mitges tradicionals, van afavorir «l’etapa daurada» de la venda de mitges. «Qui diu minifaldilla, diu pantis a joc per acompanyar-la». Tot empresari ha d’estar preparat pel canvi. Amb la nova tendència del segle XXI de l’ús dels pantalons com una peça de vestir còmoda i pràctica en el dia a dia de les dones, la família Casals-Subiros va haver d’adaptar-se. Quina va ser la solució? Introduir la cotilleria i els pijames.

La Montserrat sempre havia tingut el somni de poder tenir una marca que treballés amb col·leccions, i el 2010 la va trobar. Es deia Promise, un negoci barceloní que proporcionava molta varietat d’articles per dona i home, i amb una qualitat excel·lent. Després de tenir aquesta marca durant un temps, tant per Promise com per la Montse va ser amor a primera vista. Ara, fa deu anys que, de la mà i gràcies a aquesta unió, han aconseguit arribar on són. A partir d’aquí van passar de ser Mitges Casals a Casals Promise, com es coneixen avui dia.

Després de cinquanta anys gaudint de la botiga, el 2020 la Montserrat va donar pas a la següent generació: la seva filla Emma Casals, qui continua el negoci amb moltes ganes.

La família Casals-Subiros posa el focus de la celebració en els seus clients, i per aquesta raó ha organitzat un esdeveniment el 29 d’abril a partir de les set de la tarda. «Hem convidat clients, amics, representants de l’Ajuntament, de Comerç Figueres, i de Promise. És a dir, tothom qui ens ha ajudat a arribar fins aquí» explica la Montserrat. Es durà a terme una exposició d’imatges antigues i un pica-pica. Per acabar d’arrodonir la celebració, juntament amb Promise, Casals organitza un sorteig de tres vals de 100 euros i des del passat dissabte 23 tothom que faci una compra superior a 35 euros hi podrà participar. Els tres guanyadors seran anunciats el mateix dia de l’esdeveniment a dos quarts de nou del vespre.