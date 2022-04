Les bones xifres d’ocupació i de visitants que s’ha donat per Setmana Santa a Figueres fan augurar que l’estiu del 2022 serà bo. El regidor de Cultura i Turisme, Alfons Martínez explica que els visitants han gaudit de l’oferta gastronòmica i hotelera, de propostes atractives com les visites guiades que ofereix l’Ajuntament, de festivals com el Vívid o el Còmic i el Museu Dalí ha estat funcionant amb pràctica normalitat. «Encarem la temporada d’estiu amb optimisme» remarca Martínez. «Per l’estiu 2022 tenim alguns projectes nous en marxa que no podem avançar, però que serviran per consolidar la imatge de Figueres i l’atractiu turístic de la ciutat sobretot en els mercats francès, català i de la resta de l’estat».

Reactivació de mercats

«Tenim algunes dades que s’està reactivant alguns mercats com el nord-americà que no ens afecta indirectament, però que visita diferents espais de la comarca i té també incidència en el museu Dalí, i l’alemany que sí que ens afecta d’una forma directa, perquè són visitants habituals de la comarca». Aquests mercats que fins ara estaven parats, comencen a reactivar-se i per aquest motiu l’Ajuntament vol consolidar una oferta turística que permeti allargar la seva estada a la ciutat.

Des de Figueres es vol continuar treballant amb aquest públic que ja ha tingut el seu recorregut per Setmana Santa com és el visitant francès, català i de la resta de l’estat. «Hem detectat que funciona molt bé tota l’oferta de visites guiades que oferim des de l’Oficina de turisme i l’ajuntament i que l’ocupació als restaurants és molt bona: durant el cap de setmana costa trobar una taula en un restaurant. El públic francès ha retornat a la normalitat i la gent té moltes ganes de sortir i de fer vacances, un tret característic en totes les zones turístiques del país».

Segons constata el regidor, és arriscat fer una predicció, «però confio que aquest 2022, ens podrem apropar segur a les xifres de l’estiu del 2019, tenint en compte que ja l’any passat tot i els problemes de restriccions que vam patir els mesos d’estiu, la temporada va anar bé». L’Ajuntament manté els convenis amb Renfe, Destino Figueres, i la Red de Ciudades AVE on continuem sent presents: «No tenim xifres, però vam detectar un increment de visitants de diferents punts de l’estat, que podrien estar vinculats a això, especialment de Madrid, i d’altres municipis on hi ha estació d’alta velocitat».

Pel que fa als nous productes turístics que prepara l’Ajuntament «estaran en la línia del que anem fent els darrers tres anys: volem crear una estructura i una oferta turística per al visitant per treure el màxim profit de la seva estada». Sobre la campanya Dalí de Figueres, «treballem per repetir-la amb algunes modificacions respecte al que es va fer, l’any passat, però va ser una proposta que va tenir molt bona acollida i tornem a apostar-hi».

L’oferta que vol llançar la ciutat ha d’estar en la línia d’altres ciutats de les mateixes característiques que Figueres o més grans, ha apuntat el regidor, per tot el flux que té la capital de l’Empordà, tant pel fet de tenir el Museu Dalí com per la mateixa ciutat. «És un flux alt de visitants i això ens fa pensar a continuar el que estem fent assentant bases perquè les coses vagin bé».

Turisme cultural i de benestar

Figueres ha marcat el turisme cultural com a referent «perquè ens permet estirar altres sectors econòmics de la ciutat de figueres». Pel que fa al turisme de benestar «l’hem començat a treballar poc i ens ha donat molts bons resultats, però ara no serà la prioritat perquè ens hem d’enfocar on tenim capacitat d’atracció que és el turisme cultural com a motor per estirar la resta de sectors».

Martínez assegura que la propera obertura de la casa natal de Dalí serà una atracció important, però no aquest any encara: «Estem treballant a marxes forçades, és un projecte molt complex, que té tres dècades i estem arribant a la part final, així i tot, aquest any 2022 hi ha feina per fer. A partir del 2023 serà un atractiu afegit interessantíssim i ja hi ha alguns mercats que pregunten per la casa natal» conclou.