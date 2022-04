En el context actual de creixent adopció de la tecnologia Blockchain i les seves diferents aplicacions, tres emprenedors empordanesos han creat NFT Empordà, un projecte que té per objectiu fer possible que artistes clàssics (pintors i escultors) puguin desenvolupar i comercialitzar criptoart. Els impulsors del projecte són Roser Pastor i Norddi El Mâkoubi, de Roses, i Joaquín Torres, de Vilafant.

NFT Empordà s’encarrega d’assessorar els artistes per tal que puguin convertir les seves obres en NFT (Non Fungible Token o Token No Fungibles) i comercialitzar-les en el criptomercat. Els NFT són actius digitals que no poden consumir-se ni substituir-se perquè són únics. En el món del art, els NFT són peces úniques que porten vinculat un certificat digital permanent basat en la tecnologia blockchain, que certifica la propietat i que en permet la seva compra-venda sense intermediaris.

NFT Empordà desenvolupa una estratègia per a cada artista que inclou totes les fases del procés d’entrada en el criptomercat: el creatiu, el tecnològic, la promoció i la venda.

El primer projecte que tenen entre mans és el llançament de la Veitorr Faces Collection, una col·lecció de més de 1.000 cares úniques, creació de l’artista empordanès Josep Antoni Esteve i Torres, de nom artístic Veitorr. Cadascuna de les cares de la col·lecció és única i és el resultat de la cerca pràcticament científica de l’expressivitat humana a través de la deformació. Aquesta col·lecció sortirà a la venda aquest mes d’abril en el marketplace OpenSea, convertint-se en la primera col·lecció d’aquestes característiques en posar-se a la venda en el criptomercat.

«La creació de NFT Empordà sorgeix en el marc del creixement exponencial del mercat del criptoart i dels NFTs. Aquest mercat ha permès donar visibilitat a molts artistes emergents», expliquen els tres empreneors. «Però la necessitat de tenir un coneixement previ sobre tecnologia blockchain i criptoart, suposa un topall per a molts artistes clàssics que voldrien incorporar-s’hi. Això ha portat als tres membres de NFT Empordà, a decidir posar a l’abast els seus coneixements sobre el mercat del criptoart i assessorar l’entrada d’aquests artistes en el món digital dins la blockchain».