Els Premis Emprenedors Alt Empordà 2022 han obert la fase d’inscripcions per tal que totes aquelles persones que tinguin un projecte d’emprenedoria puguin presentar la seva candidatura. La convocatòria aquest any assoleix la 14a edició i l’objectiu, com ve sent habitual, és la promoció de la iniciativa emprenedora a la comarca, la difusió de la innovació i el reconeixement al valor afegit que aporten les persones que ho fan possible. Els interessats a participar-hi tenen temps d’inscriure’s fins al 20 d’abril.

Hi ha sis categories: Premi Jove Empresari, per a iniciatives promogudes per empresaris menors de 42 anys; Premi Emprenedor, per a projectes que suposin la creació d’una nova empresa; Premi a la Responsabilitat Social Corporativa i Sostenibilitat, per a l’empresa amb la iniciativa més destacada de bones pràctiques; Premi a la Línia de Negoci Innovadora; Premi a la Millor Idea de Negoci, proposada per a estudiants dels instituts de l’Alt Empordà, i Premi a la Innovació Turística, per a empresaris que hagin estat capaços d’innovar en producte, servei o processos en el sector del turisme. Els noms dels guanyadors es coneixeran en un acte públic el 20 de maig. Els premis els promouen els ajuntaments de Figueres i Roses, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, el Setmanari de l’Alt Empordà, Fòrum Imagina, l’Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona, el Departament d’Educació de la Generalitat, Catalunya Emprèn i el Fons Social Europeu.