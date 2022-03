L’aturada dels transportistes està tenint a Catalunya una afectació lleugerament menor a la de la resta d’Espanya. Tot i això, amb els camioners tallant dia sí i dia també els accessos al port de Barcelona ja hi ha indústries de la província que estan en una situació preocupant. Una d’elles és la fàbrica de Nestlé a Girona, la planta productora de cafè soluble més gran d’Europa, que ja s’ha vist obligada a aturar una part de la seva producció a causa de diverses complicacions. Ahir fonts de la plantilla van informar que de les dotze línies de producció de la planta de cafè en càpsules Dolce Gusto només en funcionaven dos, principalment per problemes d’estoc i logístics.

L’empresa es va limitar a comunicar que està fent els possibles per evitar que la productivitat de la planta, així com la de les altres fàbriques que té repartides pel territori espanyol, «quedi afectada i garantir el proveïment dels seus productes a la distribució». En aquest sentit, fonts de la companyia van qualificar de «seriosament afectada» l’activitat a la planta gironina i a les de la resta d’Espanya, tot i que va subratllar que cap d’elles ha aturat completament la seva activitat.

Nestlé va especificar que allà on estan patint més les conseqüències de la vaga del transport és a les fàbriques de lactis de la companyia, que estan ubicades a la cornisa cantàbrica. «Allà estan tenint dificultats en la recepció de mercaderies, com ara matèries primeres i envasos, així com en l’exportació de producte acabat». Això, assegura la firma, comporta «una situació que també podria afectar a la resta de fàbriques de la companyia».