Fina Ros, que té família a Sant Pere Pescador i és resident a Olot, va començar anant a la plaça de l'Ajuntament de Torroella, l'any 2012. Ara té la parada al costat del dispensari mèdic, mentre ha anat veient com creixia aquest fenomen popular que permet passejar-se pel centre del poble. A hores d'ara ja hi ha unes 90 parades, en un poble de 726 habitants.

El 8 d’abril de l’any 2012, es va començar a celebrar, cada diumenge, a la plaça de Torroella de Fluvià, un mercat d’ocasió que avui és tot un referent a la zona. Era un mercat que combinava les antiguitats amb els articles de segona mà. Durant els mesos previs, però, ja s’havia dut a terme un mercat semblant un cop al mes, centrat, només, en les antiguitats. El seu impuls va arribar mitjançant una iniciativa del responsable del Bar del Poble, Xavier Coll Maset, el qual va veure com el centre de la vila vessava de visitants els diumenges al matí. «Vam començar amb quatre parades i la gent ha anat valorant el sistema; ara, ja hi ha una mitjana de vuitanta parades, procedents de diversos llocs; si passa de les cent parades, ja és incontrolable», reflexiona. Poc després, l’Ajuntament torroellenc va agafar-ne el timó i, un cop superades les restriccions per la pandèmia, ha tornat a assolir l’èxit de participació.

"Va costar d'arriar aquest mercat, però, ara, està ple. Vam estar a la plaça, però, ara, com al costat del dispensari" Fina Ros - Paradista d'Olot

«Ha costat molt d’arriar, aquest mercat, des que va començar l’any 2012», explica Fina Ros, una de les marxants pioneres. «Veníem aquí perquè el mercat no es tanqués». Ros té vincles familiars al poble veí de Sant Pere Pescador i resideix a Olot. Per la seva banda, Pilar Ría, de Pontós, assegura que «el boca-orella ens va fer venir fins aquí; abans –afegeix– anàvem a molts mercats, mentre que, ara, només parem en aquest».

Als voltants de Torroella, hi havia diversos mercats que feien la competència dominical al municipi del Baix Fluvià, però ha arribat un moment que molts han tancat les portes i obren camí perquè els visitants tornin al centre de Torroella. Feia poques setmanes que s’havia estrenat aquest mercat que, al municipi veí de Ventalló, s’hi duia a terme, cada diumenge, un mercat similar, a l’esplanada del local polivalent.

"No vaig a gaires mercats, però aquest m'agrada. A mi, m'ha donat la vida, i al poble, també, ja que té un altre aire" Lourdes Brugués - Jubilada

El mateix primer promotor de Torroella havia posat en marxa, cada dissabte, un mercat a Cabanes, mentre s’havia implantat una fira de segona mà i d’intercanvi a l’Escala, però va durar poc i Camallera es va quedar com a competència principal.

L’alcalde de Torroella de Fluvià, Pere Moradell, explica que, «ara mateix, al mercat, hi ha una vuitantena llarga de parades de diferents productes i articles i que, d’altres paradistes estan esperant que millorin els espais del voltant de l’ajuntament, que s’han d’asfaltar», per afegir-se a aquest curiós mercat dominical. Moradell garanteix que «això serà qüestió de poc temps».

"Com a negoci local, ens beneficia, però no estem d'acord que es venguin productes d'alimentació" Carles Martinini - Botiguer

Són molts, també, els veïns i veïnes de Torroella que, cada diumenge al matí, si fa bon temps, surten a passejar per aquests mars de gent d’arreu, que ja es coneixen tots. La sortida de missa, a l’església parroquial, també es feia més agradable per travessar el poble a peu, tot passant pel mercat.

Aquesta aposta, iniciada ara farà deu anys, ha donat a conèixer una mica més aquest poble al seu entorn portant molts visitants atrets per l’oferta de marxandatge que hi porten els paradistes diversos cada diumenge. Com diu la gent de Torroella de Fluvià, «el mercat ha fet girar la vida al centre del poble», ja que, fora el mercat, no es veu ni una ànima transitant pels carrers.