Les comarques gironines acolliran enguany 78 activitats firals, el doble que el 2020. Segons el Registre d’Activitats Firals (RAFC), la vegueria gironina aglutinarà el 19% de l’activitat firal prevista a Catalunya pel 2022, el percentatge més alt després de l’àmbit metropolità de Barcelona, amb el 27% dels esdeveniments firals programats. La millora de dades epidemiològiques ha propiciat que organitzadors i entitats afrontin 2022 amb menor incertesa i major optimisme. Catalunya acollirà enguany un total de 420 fires i recupera així més de 200 esdeveniments respecte 2020, i més de 50 en relació al 2021.

Pel que fa a les comarques gironines, totes incrementen enguany la seva activitat firal respecte el 2020, amb l’única excepció del Pla de l’Estany, que acollirà només 3 fires aquest 2022. El Gironès, amb 14 fires programades, és la comarca amb major dinamisme i triplica les activitats firals de 2020. La segueixen la Selva i la Garrotxa, també amb 14 fires previstes. Tot seguit hi ha l'Alt Empordà, amb 13 esdeveniments firals, més del doble que fa dos anys. El Ripollès programa 12 actes firals i el Baix Empordà, 8.

Fires multisectorials i alimentació

Les fires multisectorials (25) i les d’alimentació, vins, hoteleria i els seus equips (24), centren la majoria de l’activitat firal a la demarcació de Girona, seguides de fires artesanes (18). Tot i que amb menor presència, també se celebraran activitats firals de caire agrícola, sanitari, d’automoció i de serveis.

Així és també a l'Alt Empordà on, de les 13 fires programades, 10 estan destinades a la gastronomia, només 2 a l'artesania i 1 a l'àmbit agrícola i ramader. La Fira de l'Oli i l'Olivera d'Espolla inaugura el calendari d'esdeveniments firals, el mes de gener, i es tanca amb la Fira del Bolet d'Albanyà, el 23 d'octubre. El mes de l'any preferit, en general, per totes les entitats i organitzadors de fires.

Al conjunt de Catalunya, les fires multisectorials concentren el 29,2% dels esdeveniments del 2022; seguides de les fires d’alimentació i l’hoteleria (24,5%) i les artesanes (14%). També tenen un pes important les fires dedicades als serveis, (7,4%), les ramaderes i agrícoles (5,9%), i les d’automoció (4,3%).

En general, el 2022 es constata la represa de la totalitat dels sectors d’activitat firal. Tanmateix, les que augmenten més en nombre en relació al 2020 són les activitats firals multisectorials, amb 62 més (+28,6%); les fires d’alimentació i hoteleria, amb 52 més (+23,9%); les dedicades a l’artesania amb 25 fires més (+14,6%) i les especialitzades en serveis, amb 17 més (+6,6%).

Fires programades a l'Alt Empordà el 2022: Fira de l'Oli i l'Olivera d'Espolla (23/01) ; Fira del Conill i de l'Artesania de Vilafant (03/04); Fira de la Garnatxa i el Brunyol de Garriguella (15/04); Fira d'Artesania, Alimentació, del Dibuix i la Pintura de Figueres (01/05); Fira de la Cirera de Llers (29/05); Fira dels Indians de Cadaqués (06); Fira - Mercat de la Cirera de Terrades (05/06); Fira de la Mel Novella de Colera (10/07); Fira del Formatge de Lladó (18/09); Fira de l'Horta i la Poma de Farcir de Vilabertran (18/09); Fira de l'Oli de Ventalló (02/10); Fira de la Poma de l'Armentera (09/10); i Fira del Bolet d'Albanyà (23/10).

Catalunya: Xifra rècord de fires internacionals i nacionals

Catalunya té previst acollir 420 fires al llarg de 2022, un 15% més que 2021, i evidencia l’inici de la recuperació del sector. De les 420 fires previstes, 61 són d’àmbit internacional o estatal i 359 d’àmbit català, comarcal o local. En aquest sentit, destaquen particularment les bones perspectives dels esdeveniments internacionals i estatals programats, que se situen en la xifra més alta de la sèrie històrica. Les 61 fires previstes per enguany suposen un increment del 38,6% respecte 2021 i del 134,6% respecte 2020 ), i representa la xifra més alta registrada.

Les previsions del calendari de fires internacionals pel 2022 són força optimistes: una major confiança en el control de la pandèmia ha fet que els organitzadors apostin per la celebració dels certàmens i salons de gran abast, i no s’esperen cancel·lacions, tot i que s’estarà pendent de l’evolució de la situació sanitària. Entre les 61 fires internacionals programades destaquen el Mobile World Congress, Alimentària, Barcelona Bridal Fashion Week, Municipalia, Eurofruit, o el Mercat de Música Viva de Vic, entre d’altres.

Pel que fa a les fires d’àmbit comarcals i locals, en canvi, els organitzadors han estat més cautelosos. Hi ha previstes 359 fires d’aquest àmbit, xifra que tot i suposar un increment de l’11,5% respecte 2021 i un 91,97% en relació a 2020, encara no arriba als nivells prepandèmia.

Al conjunt del país, la distribució territorial és força homogènia tot i que l’àmbit metropolità de Barcelona concentrarà el major nombre de fires (27%); seguit de les comarques de Girona (19%); Catalunya Central (17%); comarques de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran (16%); Penedès i Camp de Tarragona (13%), i Terres de l’Ebre (9%). El creixement de l’activitat firal —favorable gairebé a tot el territori si ho comparem amb el 2020— s’accentua especialment al Barcelonès (+ 33); a Osona (+16); al Bages i al Montsià (+11), i al Gironès i al Maresme (+10, respectivament).

Així mateix, l’octubre continua sent el mes preferit per entitats i organitzacions firals, amb el 19,4% de les fires previstes, seguit el mes de maig (13,9%), novembre (12%) i l’abril (11%). Particularment, pel que fa a les fires internacionals i estatals, els mesos amb major nombre d’esdeveniments són febrer, abril, maig i setembre.

Del 100% virtual a la necessària presencialitat de la fira

Degut a les restriccions sanitàries de la covid-19, s’ha introduït el format virtual que ha estat, en molts casos, l’única fórmula possible. Amb la millora de les condicions sanitàries, aquest format s’incorporarà en activitats paral·leles o serveis complementaris de les fires, com a element imprescindible del màrqueting digital. El virtual va ser el format escollit el 2020, el 2021 ha estat l’híbrid, i tot apunta que el 2022 comportarà el retorn a la presencialitat.

Segons el baròmetre de la Global Association of the Exhibition Industry, associació d’abast mundial dels principals organitzadors, associacions i socis del sector, la majoria dels operadors prefereix el cara a cara per fer networking i l’experiència en viu que proporciona la fira presencial, i el 72% té previst o té la voluntat d’assistir a una fira en els propers mesos.