La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha dit que els promotors del Parc Tramuntana estan "modulant" el projecte d'energia eòlica marina flotant que es pretén col·locar al Golf de Roses a les propostes que ha fet la Generalitat, que no té la potestat per definir les bases del concurs per ocupar aquest espai, ja que les competències són estatals. En aquest sentit, Jordà ha explicat que les afectacions al calador de peix i l'impacte ambiental "estan més que cobertes", i que "veuen bé" el soterrament de la línia de Molta Alta Tensió (MAT). "Moltes de les demandes per no dir totes les estan complint", ha afirmat en una roda de premsa per presentar el programa Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 (Proencat).

Jordà defensa que Catalunya necessita un parc eòlic marí l'any 2030 per assolir els objectius de transició energètica Aquest programa preveu que hi hagi 1.000 megawatts d'eòlica marina instal·lats el 2050 a Catalunya. Fonts d'Acció Climàtica asseguren que hi ha "diversos interessats" en invertir en aquest tipus de projectes a la zona del Cap de Creus. La comissió d'Acció Climàtica del Parlament avala el parc eòlic Tramuntana D'altra banda, la consellera d'Acció Climàtica ha afirmat que la Generalitat continua oberta a "fer les al·legacions i la batalla que sigui necessària" per assegurar que les condicions de l'eòlica marina són les adequades. En aquest sentit, ha demanat a l'Estat que quan es publiqui la subhasta, que ara mateix està aturada, hauria d'incorporar "criteris de participació i socials amb el territori". "Que no només es parli de potència sinó d'altres paràmetres", ha demanat Jordà.