La comissió d'Acció Climàtica del Parlament ha rebutjat la proposta de resolució de la CUP que mostrava la seva oposició al parc eòlic marí Tramuntana i suggeria traslladar-la al ministeri de Transició Energètica. El text va rebre l'únic suport dels cupaires, mentre que Vox es va abstenir i la resta de partits (PSC, ERC, Junts per Catalunya, En Comú Podem i Ciutadans) hi van votar en contra.

El text de la CUP, que prèviament s'havia votat en ajuntaments del territori, rebutja el projecte argumentant que suposarà "la destrucció total" del paisatge marítim i terrestre de l'Empordà, que tindrà "un enorme impacte visual", suposarà un impacte "molt negatiu" en el medi natural, marí, cultural, social i econòmic i impactarà "definitivament" en l'essència de l'Empordà.

De la mateixa manera, la CUP assenyala que, malgrat que l'energia produïda seria verda, la "megainstal·lació" no seria sostenible. Per això, demana que s'apliquin els plans de transició energètica de manera "coherent" als principis de respecte als ecosistemes naturals. En aquest sentit, consideren que projectes com el parc eòlic marí "no responen a cap planificació i no respecten cap ordenació racional", de manera que "no són l'únic camí cap a les renovables", com tampoc ho és, opinen, "la proliferació descontrolada de molins sense cap criteri". "Cal dir sí a les energies renovables, però no amb megainstal·lacions com la que es projecta a la Costa Brava Nord", conclouen.

La votació es va fer aquest dimecres a la tarda i va servir per donar continuïtat a la sessió celebrada el 10 de desembre al Parlament, on van comparèixer el Síndic de Greuges, Rafael Ribó; el vicepresident de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí, Jordi Enginyer, i l'enginyer i membre de l'equip del Parc Tramuntana Sergi Ametller. Al llarg de la seva compareixença, Ametller va presentar les línies mestres del projecte, va respondre punt per punt les critiques al projecte i va desgranar els múltiples beneficis que tindrà Parc Tramuntana per a l’Empordà i per a la consecució dels objectius de transició energètica a Catalunya.