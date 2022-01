El sector del calçot preveu recuperar durant aquesta temporada bona part del ritme de vendes i consum d'abans de la pandèmia, tot i que alerta que dependrà de les possibles restriccions que hi hagi en l'hostaleria, especialment entre el febrer i el març.

El president del Consell Reguladors de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Calçot de Valls, Dalmaci Clofent, ha assegurat que aquests dos mesos són "el moment de salvar la campanya si tot va bé".

Clofent ha apuntat que fins ara les restriccions han obligat a rebaixar les expectatives de la temporada actual de 20 milions de calçots certificats a uns 17 milions.

No obstant això, aquesta reducció de les previsions significaria quedar prop dels 18 milions de calçots produïts per a la campanya 2019-2020 i molt per sobre dels 10 milions de la campanya de l'any passat.

Clofent ha assegurat que "la campanya pintava molt bé" però que la pandèmia ha frenat l'evolució i s'ha sumat a Nadal, període que, ha explicat, sempre és més lent en vendes.

Aquestes dades coincideixen amb la recuperació de venda de calçots que s'ha registrat a Mercabarna i que fonts de l'Associació d'Empreses Majoristes de Mercabarna (Assocome) situen en poc més de 3,1 milions d'unitats entre que va començar la campanya i gener.

Són dades "lleugerament superiors" als del mateix període de l'última campanya prepandèmia i superiors als 2,3 milions que es van vendre entre l'octubre del 2020 i el gener del 2021.

L'hostaleria recupera reserves

El president de la Federació d'Hostaleria de la Província de Tarragona (AEHT) a Valls (Tarragona), Joan Mira, ha explicat a Europa Press que les reserves s'han recuperat i que els restaurants han començat la temporada amb una ocupació d'entre el 80% i el 85%.

A més, les previsions "són bones" quant a la recuperació de les reserves procedents de Lleida i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que durant la campanya 2020-2021 van estar limitades pels diferents confinaments.

El principal problema de la restauració, segons Valls, ha estat la limitació d'un màxim de deu persones per taula, perquè "la calçotada és una festa i festa significa gent junta".