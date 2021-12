L'Associació d'Hostaleria de Girona està "angoixada, trista i molt enfadada" amb les restriccions anunciades pel Govern. Consideren que es tracta d'un "tancament encobert" a un sector que "està en coma", tal com ha assegurat el vocal de l'associació, Xavier Manresa. De moment, alguns clients ja han començat a cancel·lar les taules de cara a les festes. "Teníem les reserves plenes per Nadal, Sant Esteve i cap d'Any i ens estan entrant moltes anul·lacions. Tot, lògicament, amb tot el producte comprat i entrat en neveres. Un desastre", explica el propietari de Can Pau de Cantallops, Nisu Castelló. Per altra banda, els comerciants gironins creuen que les restriccions afectaran a les vendes perquè la gent tindrà menys ganes de comprar.