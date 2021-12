La portaveu del Govern, Patricia Plaja, ha anunciat aquest dilluns, 20 de desembre, que l'Executiu català vol implantar de nou el toc de queda d'1 a 6 de la matinada a partir de la nit del dijous al divendres davant l'augment de contagis de Covid-19, pel que demanarà l'aval del Tribunal Superior de Justícia (TJSC) en afectar drets i llibertats.

Ho ha dit en roda de premsa després de la reunió de la Comissió Delegada en matèria de Covid-19 aquest dilluns al costat del conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, en què ha precisat que la resolució entrarà en vigor la matinada del dijous al divendres per una vigència de 15 dies.

La Generalitat també tancarà l'oci nocturn, limitarà les reunions socials a un màxim de 10 persones i restringirà aforaments de restauració, comerç, gimnasos i activitats culturals i esportives, així com en l'esport federat.

Si superen el tràmit judicial, les nits de Nadal, Cap d'Any i la nit de Reis es veurien afectades per totes aquestes mesures.

La Generalitat també limitarà l'aforament al 50% a l'interior de la restauració i al 70% a l'interior del comerç, gimnasos i activitats culturals i esportives, així com en l'esport federat, tot i que Argimon ha aclarit que seguiran treballant en la resolució en les properes hores per delimitar els sectors afectats.

"És imprescindible reduir la mobilitat i la interacció entre persones que no són del mateix grup bombolla", ha insistit la portaveu, que ha assegurat que el Govern és conscient de l'impacte que tenen aquestes mesures en la ciutadania i en els sectors afectats.

RECLAMEN AL GOVERN

D'aquesta manera, el Govern s'avança a la Conferència de Presidents del dimecres convocada pel president del Govern central, Pedro Sánchez, per abordar la situació del Covid-19, reforçar la cogovernança i la cooperació institucional davant l'augment de contagis de les últimes setmanes.

De fet, tant Plaja com Argimon han instat l'Executiu central a mantenir els fons extraordinaris Covid-19 pel 2022, una petició recurrent del Govern en els últims mesos que el titular del departament de Salut ha descrit com a "mesura clau" per al proper any.

"Pensar que el 2022 no hi hauria Covid era molt pensar", ha sostingut el conseller, que ha advocat per impulsar mesures de forma coordinada a Espanya perquè creu que, quan es prenen de forma conjunta, a la ciutadania li és més fàcil seguir la normativa derivada de la pandèmia.

VARIANT ÒMICRON

Argimon ha estimat que aquest dilluns Catalunya aconsegueixi els 12.000 contagis diaris o "fins i tot els superi", mentre que fins ara el nombre màxim de casos que havia registrat en un dia van ser 10.000 durant la cinquena onada de la pandèmia, un rècord que ha vinculat amb l'expansió de la variant òmicron.

Ha recordat que aquesta variant és més contagiosa i escapa més a les vacunes però encara es desconeix si és més o menys violenta que les mutacions anteriors, encara que ha destacat que "tot apunta que serà més lleu".

De fet, en una setmana s'ha doblat el nombre de contagis després de l'arribada d'òmicron a Catalunya, que segons ha explicat aquest dilluns al matí la secretària de Salut Pública representa prop d'un 30% dels casos seqüenciats i serà la predominant entre la setmana que ve i la següent.

DESCARTEN ALTRES MESURES

En ser preguntat per si se suspendran les Cavalcades dels Reis Mags, Argimon ha descartat aquesta possibilitat en realitzar-se en l'exterior i no haver-hi grans aglomeracions, així com l'impacte que tenen entre els menors.

Tampoc afectaran l'àmbit de l'escola, les universitats, els casals d'oci de Nadal ni a les residències, un sector en el qual vol mantenir al màxim la normalitat: "La gent ha de rebre les visites perquè si no, al final, morirem de tristesa. Per la seva qualitat de vida és capital".

