El sector retail està vivint un tancament d'any dolç, amb un nivell de vendes que ja supera les de 2019, el darrer any "normal" abans de la pandèmia. El president de Comertia, David Sánchez, ha explicat a l'ACN que des del Black Friday les vendes estan entre un 5% i un 7% per sobre de les de fa dos anys, amb alguns pics de fins al 16%. També el pont de la Puríssima ha estat positiu per al sector, amb carrers comercials plens arreu: "El consumidor està anticipant les compres". Aquesta tendència fa augurar una "molt bona" campanya de Nadal que, en el seu conjunt, fa preveure un augment de les vendes de fins al 10% respecte el 2019. La restauració, l'oci o la moda són els subsectors que estan liderant la recuperació.

Les dades del mes de novembre i les que es comencen a recollir ja aquest desembre mostren, segons Comertia, una "continuïtat de millora" en el temps i que és "transversal" a tots els territoris. Això s'ha notat especialment durant el pont, ja que tot i que hi ha hagut una major mobilitat de la població "allà on s'ha sortit també s'ha comprat", afirma Sánchez. El president de Comertia opina que el consumidor està "anticipant compres", el que implica un canvi de tendència respecte altres anys en els que l'activitat es concentrava en determinats caps de setmana previs a Nadal. Ara, diu, hi ha més "continuïtat" i també un petit augment generalitzat en el consum.Les dades dels primers dies de la campanya de Nadal fan anticipar un comportament molt positiu al llarg de tot el desembre, amb dades globals que podrien estar entre un 5% i un 10% per sobre de les de 2019. Des de Comertia s'atribueix a l'optimisme de la població després de la pandèmia: "La gent té moltes ganes de tornar a fer una vida el més normal possible"En aquest sentit, David Sánchez explica que els sectors que han liderat la recuperació són sobretot l'oci i la restauració, però també la moda: "Comprar-se roba està molt associat a tenir activitat social i ara l'estem recuperant". D'altra banda, el parament de la llar, l'alimentació especialitzada o l'alimentació bàsica tenen increments "més modestos".