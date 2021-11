La campanya per promoure el comerç de proximitat a Vilafant segueix creixent i, aquest any, en la cinquena edició, s’hi han adherit 34 comerços del municipi. La campanya arrencarà el 9 de desembre i estarà en marxa fins al 15 de gener. «Un canvi de dates que ens permet aprofitar els dies de més consum, per les festes de Nadal, però també vincular l’inici del període de rebaixes al gener», explica el regidor de Promoció Econòmica, César González.

La intenció del «Comprar a Vilafant té premi» és donar a conèixer els comerços locals i fomentar la compra al màxim d’establiments vilafantencs, ja que, per participar-hi, calen tres tiquets de diferents comerços, sense import mínim. Els compradors podran participar tantes vegades com vulguin, dipositant els tres tiquets de compra als sobres que trobaran als 34 comerços adherits a la campanya. Els participants entraran en el sorteig de 20 premis de 50 € per gastar als establiments adherits. Els guanyadors rebran xecs regals, dels quals n’hauran de bescanviar 25 € en comerços d’alimentació i els altres 25 en establiments de serveis. En total, els guanyadors rebran quatre xecs de 10 € i dos de 5 € per tal de fomentar encara més la diversificació de comerços. «Volem rotació, per donar a conèixer els establiments adherits», diu González.