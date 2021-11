2.700 treballadors més de CaixaBank que voluntàriament es van acollir a l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) es desvincularan del banc el pròxim 1 de gener, segons han informat fonts de l'entitat. Després de l'absorció de Bankia, CaixaBank i els sindicats van signar un acord laboral per a 6.452 sortides voluntàries, que va acabar amb un total de 8.208 sol·licituds, 6.058 de les quals ja s'han acceptat.

La primera finestra de sortides va tenir lloc l'1 de novembre i va suposar l'extinció de 1.203 contractes. Aquests dies el banc ha informat de la data d'extinció de contracte a les persones la sortida de les quals es materialitzarà en la segona finestra, l'1 de gener del 2022. Aquell dia es produiran 2.700 desvinculacions més, de manera que CaixaBank començarà el 2022 havent executat 3.903 sortides voluntàries, que representen el 60,5% del total de baixes acordades en l'ERO.

Durant la presentació de resultats del tercer trimestre, el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, va comunicar que hi hauria una tercera finestra l'1 de març i va anticipar que preveien haver executat el 70% de l'ERO a tancament del primer trimestre del 2022. Tot i que això suposaria que uns 600 treballadors més deixessin CaixaBank al març, fonts sindicals han explicat que el volum de treballadors que es desvincula del banc en cada moment es defineix en funció de l'estratègia comercial i de negoci. Per això, la xifra de sortides que s'ha de materialitzar en la tercera finestra podria no coincidir amb aquestes estimacions. De fet, l'acord recull que el termini d'execució de les mesures previstes s'estén fins al 31 de desembre del 2022.