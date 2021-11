Els vianants que ahir passejaven pel carrer Joan Maragall, una de les principals artèries comercials de l’Eixample gironí, es van topar amb l’anunci de l’obertura d’una botiga d’Ikea. Es tracta d’un local petit -fins fa poc era un establiment de moda infantil- en la línia de les noves obertures de la multinacional sueca als centres de les ciutats. Tenint en compte el canvi d’hàbits de compra, Ikea ha deixat enrere l’obertura de grans centres comercials per centrar-se en nous tipus d’establiment.

De fet, l’Espai Gironès de Salt va estrenar a Catalunya el concepte «Ikea Dissenya», un petit espai o els clients troben assessorament per a projectes de disseny, però on també poden comprar online i contractar els serveis de recollida, transport i muntatge dels mobles. Per les dimensions del local del carrer Joan Maragall Girona, és molt probable que aculli un espai de característiques similars.

Quan va obrir el punt de venda a Salt, Alberto Fossati, director de mercat d’Ikea a Catalunya, posava de relleu que suposava «un exemple del pes present i futur de Catalunya en els plans estratègics de la companyia» i afegia que «el nou concepte de botiga s’adequa a les noves necessitats dels consumidors, que cada cop busquen espais amb una millor accessibilitat i que ofereixin una atenció més personalitzada».

En els darrers mesos, la multinacional també ha obert en algunes ciutats establiments «Planning Studio», espais dedicats a l’exposició i venda assistida per descobrir cuines, magatzematge intel·ligent, armaris de paret i matalassos, però sense articles a la venda. Just abans del confinament de 2020, la companyia va anunciar la voluntat de construir entre quatre i vuit nous centres «Planning Studio» a Catalunya.

Actualment, Ikea compta amb més de quinze punts de contacte o venda física a Catalunya, conformats per tres grans botigues -L’Hospitalet, Badalona i Sabadell, diversos Ikea Dissenya, set punts de lliurament (un d’ells a Celrà), una Pop-up Store i dos Ikea Planning Studio.