Més de 2.500 persones ja han obtinguts els vals de descompte de la campanya Comprem a Figueres 2a edició, impulsada per l’Ajuntament de Figueres amb la finalitat d’incentivar la compra al comerç i als establiments locals de la ciutat que més han vist afectada la seva activitat durant la pandèmia. La iniciativa destina més de 150.000 euros en forma de vals de descompte de 10 euros. Les persones empadronades a la ciutat d’entre 26 i 64 anys, ambdós inclosos, poden obtenir dos vals de 10 euros per a destinar al comerç i establiments locals participants a la iniciativa.

Els vals es poden obtenir fins al 10 de novembre (en cas que no s’hagin exhaurit abans), telemàticament, a través de la plataforma compremafigueres.figueres.cat o físicament, a l’Oficina de Turisme (de dilluns a dissabte, de 2/4 de 10 a 2 del migdia i de 3 a 6 de la tarda). Un cop generats, els vals tenen un període de validesa determinat. Passat aquest període, si no han estat utilitzats, caduquen i no poden ser recuperats per part de la mateixa persona.

Per poder utilitzar el val personalitzat de 10 euros cal fer una compra de com a mínim 20 euros, i també es poden utilitzar els dos vals per una compra superior a 40 euros. No es poden utilitzar més de dos vals ni dos vals de persones diferents en una mateixa compra.

Més d’un terç dels vals de descompte posats a disposició de la ciutadania en aquesta segona edició ja han estat assignats als seus destinataris, que els han utilitzat en unes 2.000 compres fins al moment.

Un 25% més d’establiments

El nombre d’establiments comercials, del sector serveis i d’hostaleria del municipi adherits a la campanya s’ha incrementat al voltant d’un 25% aquesta edició en relació amb la primera, passant d’uns 90 a més de 110.

La campanya s’emmarca dins del Pla de Reactivació Econòmica de la ciutat de Figueres elaborat per l’Ajuntament i que s’està implementant per pal·liar els efectes de la pandèmia de la Covid-19 al municipi. La iniciativa compta amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Girona.